Slušaj vest

U četvrtak, 18. septembra, Beograd je postao mesto susreta kulture, istorije i sećanja. U organizaciji Ambasade Narodne Republike Kine u Republici Srbiji, Kineske medijske grupe (CMG) i Kineskog kulturnog centra u Beogradu, održana je premijera filma „Nepobitni dokazi“ (Dead To Rights), kao i prateća izložba fotografija posvećena 80. godišnjici pobede kineskog naroda u ratu protiv japanske agresije.

Foto: KMG

Ambasador Narodne Republike Kine u Srbiji, Li Ming, u svom govoru podsetio je na težinu istorijskih događaja koje film obrađuje. On je istakao da projekcija filma i izložba fotografija imaju za cilj da čuvaju istinu, a ne da produbljuju mržnju.

On je podsetio i na Mukdenski incident, koji se dogodio 18. septembra 1931. godine, kada su japanske snage izvršile invaziju i okupirale severoistočnu Kinu. „Taj događaj označio je početak Rata otpora kineskog naroda protiv japanske agresije i bio je uvod u Drugi svetski rat“, naglasio je Li Ming.

Poruka ambasadora bila je jasna: istorija se ne može izbrisati, bol se ne sme zaboraviti, a sećanje na prošlost treba da bude stub izgradnje mira i zajedničke budućnosti čovečanstva.

Foto: KMG

Posebno emotivni ton događaju dao je govor Aleksandra Mirkovića, narodnog poslanika, koji je podelio svoje lično iskustvo iz posete memorijalnom centru u Nanđingu. „Kineski narod je, baš kao i srpski, pretrpeo ogromna stradanja tokom Drugog svetskog rata. Iako nas dele hiljade kilometara, način na koji su naši narodi stradali je veoma sličan. Zato nas povezuje borba protiv fašizma, želja za slobodom i sećanje na žrtve“, rekao je Mirković.

On je podvukao važnost kulture sećanja, posebno kod mladih generacija. „Bio sam impresioniran time kako kineska omladina neguje sećanje na prošlost. To je lekcija koju i mi u Srbiji moramo da sledimo“, rekao je poslanik.





Foto: KMG

Bojan Lalić, direktor Instituta „Pojas i put“, rekao je da očekuje da šira javnost, kako u Srbiji, tako i šire, kroz film sazna više o činjenicama i događajima iz kineske istorije. „Srbija i Kina dele slično iskustvo borbe protiv fašizma i velikih žrtava koje su njihovi narodi podneli. To je temelj našeg prijateljstva“, istakao je Lalić.

U kontekstu obeležavanja 80. godišnjice pobede nad fašizmom, govoreći o Inicijativi za globalno upravljanje koju je predložila Kina, Lalić je naglasio da ova inicijativa, kao i prethodne tri, vezane za razvoj, civilizaciju i bezbednost, čine celinu jednog novog ambijenta koji nenametljivo gradi zajedništvo i viziju budućnosti.

Foto: KMG

Filmski reditelj i scenarista, Gordan Matić, bivši direktor Filmskog centra Srbije, naglasio je da publika na Balkanu još uvek nije dovoljno upoznata sa kineskom kinematografijom. „Uglavnom poznajemo umetničke filmove koji dolaze sa velikih festivala u Kanu i Veneciji. Međutim, ovakvi projekti pokazuju nam da postoji ogroman prostor da istražimo i upoznamo se sa bogatim stvaralaštvom kineskih autora. Svaki umetnik, manje ili više, mora biti politički angažovan, jer se stvara u određenom istorijskom i društvenom kontekstu“, rekao je Matić.

Foto: Milos Miskov/Milos Miskov foto

Svoje viđenje dao je i Pavle Maksimović, umetnik, koji je naglasio da su doprinosi i Kine i Srbije u borbi protiv fašizma ogromni. „Oba naroda su podnela velike žrtve, ali su istrajnošću i borbom izvojevali pobedu i stvorili temelje za budući razvoj. To je ono što nas povezuje.“