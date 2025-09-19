MASOVNI RUSKI NAPAD NA UKRAJINU, GORI KIJEV! Izvršeno na stotine udara! Ekplozije odjekuju u prestonici, hemijska fabrika u plamenu (FOTO/VIDEO)
Tokom protekla 24 sata ruske snage su izvele 376 napada na 14 naselja u Zaporoškoj oblasti. Četiri žene su ranjene u napadu na Polohivski okrug, saopštio šef Zaporoške regionalne vojne administracije, Ivan Fedorov, na Telegramu, a prenosi Ukrinform.
Prema njegovim rečima, ruske trupe su izvele pet vazdušnih napada na Hulijapolje, Vozdviživku, Červoni i Malinivku.
Ukupno 231 dron različitih tipova (pretežno FPV) napao je Červonodnjiprovku, Malokatjerinivku, Plavni, Hulijapolje, Ščerbaki, Novodanilivku, Malu Tokmačku i Čarivne.
Artiljerijski i raketni udari
Izvedena su tri napada iz višecevnih raketnih sistema (MLRS) na Novoandrijivku, Bilohiriju i Poltavku.
Zabeleženo je 137 artiljerijskih udara na teritoriji Červonodnjiprovke, Plavna, Hulijapolja, Ščerbaka, Novodanilivke, Male Tokmačke i Čarivnog.
Ukupno je registrovano 48 slučajeva oštećenja stanova, privatnih kuća, infrastrukturnih objekata, automobila, garaža i poljoprivrednih zgrada.
Prethodni incident
Ranije su ruske trupe pogodile civilni automobil koji se kretao jednim od naselja u Zaporoškoj oblasti pomoću FPV drona. U tom napadu su povređene dve osobe.
Masovni napad "Gerana" na Kijev i hemijsku fabriku u Pavlogradu
Tokom noći 19. septembra, Ukrajina je bila pod snažnim napadom dronova tipa "Geran". Ukrajinski kanali javili su da je u vazduhu bilo na desetine dronova, od kojih je deo bio usmeren ka Kijevu i njegovoj okolini.
U Kijevu su zabeležene eksplozije, a prema izveštajima očevidaca, u Pavlogradu je došlo do brojnih snažnih eksplozija u blizini hemijske fabrike i skladišta municije.
Odjekivale su detonacije, a stanovnicima je savetovano da zatvore prozore zbog mogućih isparenja.
Pavlogradska hemijska fabrika bavila se proizvodnjom eksploziva za municiju Oružanih snaga Ukrajine.
Aktivnost dronova u drugim oblastima
Takođe je zabeleženo prisustvo dronova nad Černigovskom oblašću (do 9 letelica) i Sumskoom oblašću. U Kijevskoj oblasti istovremeno je registrovano do 15 bespilotnih letelica, od kojih je deo bio usmeren ka Brovarima i Fastovu.