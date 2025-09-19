Slušaj vest

Tokom protekla 24 sata ruske snage su izvele 376 napada na 14 naselja u Zaporoškoj oblasti. Četiri žene su ranjene u napadu na Polohivski okrug, saopštio šef Zaporoške regionalne vojne administracije, Ivan Fedorov, na Telegramu, a prenosi Ukrinform.

Prema njegovim rečima, ruske trupe su izvele pet vazdušnih napada na Hulijapolje, Vozdviživku, Červoni i Malinivku.

Ukupno 231 dron različitih tipova (pretežno FPV) napao je Červonodnjiprovku, Malokatjerinivku, Plavni, Hulijapolje, Ščerbaki, Novodanilivku, Malu Tokmačku i Čarivne.

Artiljerijski i raketni udari

Izvedena su tri napada iz višecevnih raketnih sistema (MLRS) na Novoandrijivku, Bilohiriju i Poltavku.

Zabeleženo je 137 artiljerijskih udara na teritoriji Červonodnjiprovke, Plavna, Hulijapolja, Ščerbaka, Novodanilivke, Male Tokmačke i Čarivnog.

Ukupno je registrovano 48 slučajeva oštećenja stanova, privatnih kuća, infrastrukturnih objekata, automobila, garaža i poljoprivrednih zgrada.

Prethodni incident

Ranije su ruske trupe pogodile civilni automobil koji se kretao jednim od naselja u Zaporoškoj oblasti pomoću FPV drona. U tom napadu su povređene dve osobe.

Masovni napad "Gerana" na Kijev i hemijsku fabriku u Pavlogradu

Tokom noći 19. septembra, Ukrajina je bila pod snažnim napadom dronova tipa "Geran". Ukrajinski kanali javili su da je u vazduhu bilo na desetine dronova, od kojih je deo bio usmeren ka Kijevu i njegovoj okolini.

U Kijevu su zabeležene eksplozije, a prema izveštajima očevidaca, u Pavlogradu je došlo do brojnih snažnih eksplozija u blizini hemijske fabrike i skladišta municije.

Odjekivale su detonacije, a stanovnicima je savetovano da zatvore prozore zbog mogućih isparenja.

Pavlogradska hemijska fabrika bavila se proizvodnjom eksploziva za municiju Oružanih snaga Ukrajine.

