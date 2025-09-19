Slušaj vest

Ej-Bi-Si je povukao iz programa emisiju Džimija Kimela na neodređeno vreme, što je, kako piše AP, bez presedana.

Ova odluka usledila je posle kritika pridruženih televizijskih stanica i predsednika Federalne komisije za komunikacije (FCC), zbog Kimelovih komentara posle prošlonedeljnog ubistva konzervativnog aktiviste Čarlija Kirka.

Kimelovi komentari nisu se previše fokusirali na Kirka, dugogodišnjeg saveznika Donalda Trampa, već su prvenstveno bili usmereni na Trampa i njegove pristalice iz "MAGA bande" zbog njihovih reakcija na atentat, za koje je rekao da uključuju "upiranje prstom" i pokušaje da se osumnjičeni prikaže kao neko "ko nije jedan od njih".

Odluka Ej-Bi-Si-ja i pritisak na mrežu

Pre suspenzije, emiteri Nekstar i Sinkler najavili su da će povući Kimelovu emisiju sa svojih stanica povezanih sa Ej-Bi Si-jem. Predsednik FCC-a, Brendan Kar, takođe je upozorio da bi mreža i njene lokalne stanice mogle da snose posledice ako Kimel ne bude kažnjen.

Ej-Bi-Si nije odmah obrazložio odluku, ali je ona usledila nakon što su pomenute kompanije prestale da emituju emisiju.

Sinkler je naveo "problematične komentare u vezi sa ubistvom Čarlija Kirka", dok je Nekstar ocenio da su izjave bile "uvredljive i neprimerene u kritičnom trenutku političkog diskursa".

Šta je Kimel rekao posle Kirkove smrti?

Dan posle ubistva u Juti, Kimel je smrt Kirka nazvao "besmislenim zločinom" i osudio one koji su je slavili kao i Trampa zbog svaljivanja krivice na "radikalnu levicu".

U emisijama u ponedeljak i utorak, posebno je kritikovao reakciju Trampa i njegovih pristalica, optužujući ih da "pokušavaju da iskoriste ubistvo Čarlija Kirka za političke poene".

Posebno se osvrnuo na osumnjičenog ubicu, Tajlera Robinsona.

- MAGA banda očajnički pokušava da prikaže ovog mladića kao nekog ko nije njihov, dok rade sve da politički profitiraju od tragedije - rekao je Kimel.

Dodao je da Trampovo reagovanje "nije način na koji odrasla osoba tuguje za prijateljem, već kako četvorogodišnjak žali za zlatnom ribicom".

Takođe je kritikovao šefa FBI-ja Keša Patela, rekavši da vodi istragu "kao dete koje nije pročitalo knjigu, već izmišlja odgovore na usmenom ispitu".

Reakcija Donalda Trampa

Tramp je pohvalio odluku Ej-Bi-Si-ja na svojoj platformi Truth Social, napisavši da je mreža "konačno skupila hrabrost da uradi ono što je morala" i tvrdeći da Kimel "nema NIKAKAV talenat".

Na konferenciji za novinare u Britaniji, Tramp je izjavio da je Kimel trebalo odavno da bude otpušten.

- Možete to zvati slobodom govora ili ne, on je otpušten zbog nedostatka talenta - napisao je Tramp.

Podeljena reakcija javnosti

Odluka o suspenziji izazvala je i osude i pohvale. Barak Obamaocenio je da je administracija "dostigla novi i opasan nivo preteći medijima regulativnim merama kako bi ućutkala komentatore".

Komesarka FCC-a Ana Gomez (Bajdenova administracija) napisala je da ne smemo dozvoliti da se političko nasilje koristi kao opravdanje za "državnu cenzuru".

Megin Keli, konzervativna voditeljka, nazvala je Kimelove komentare "odvratnom laži".

Glumica Džin Smart rekla je da je Kimelovo izlaganje bilo "sloboda govora, a ne govor mržnje", dodajući da ljudi brane slobodu izražavanja "samo kada im odgovara".

Pojedini kongresmeni Demokratske stranke predstavili su predlog zakona o jačanju zaštite slobode govora od pritisaka državnih zvaničnika, iako je teško da će proći u republikanskom Kongresu.

Lider demokrata u Senatu, Čak Šumer, pozvao je čak i na smenu Brendana Kara.

