O jučerašnjim nemirima širom Francuske u kojima je učestvovalo oko milion ljudi, povredjeno 26 policajaca, dok je preko 300 osoba uhapšeno, za Kurir televiziju govorio je novinar iz Pariza, Saša Pešić.

- Policija je juče bila nemilosrdna prema demonstrantima. Ogromne policijske snage su bile prisutne u čitavoj Francuskkoj, posebno u Parizu i većim gradovima. Bilo je najavljeno 250 skupova širom zemlje, međutim taj broj je prešao broj od 400 skupova. Već u ranim jutarnjim časovima smo vidlei prve pokušaje blokada soabraćajnica, pokušaje izazivanja nereda i blokiranja ustanove kao što su autobuske garaže. Videli smo i veliki poremećaj u javnom gradskom prevozu u Parizu, metro linije su malo funkcionisale tokom udarnih sati tokom jutra - kaže Pešić.

Pešić dalje navodi da se on juče i sam tokom početka demonstracija našao na Trgu Republike, pa kaže da su ogromne policijske snage bile prisutne, a Ministarstvo unutrašnjih poslova je navelo da neće biti blagi prema demonstrantima, te neće dozvoliti da protest preraste u nemire i uništavanje javne površine.

- Oko 20 časova uveče ljudi su počeli da se razilaze, počele su normalno da funkcionišu neke saobraćajnice, a poslednje informacije dolaze od federacije svih 8 sindikata koji su organizovali sve demonstracije širom Francuske. Kažu da će u buduće oni odlučivati kako će nastaviti ovu borbu - navodi Pešić.

On kaže da je policija bila nemilosrdna i prema ljudima koji su nosili uvredljive transparente ili davali znakove da su spremni da stvore nered.

- Oduzimani su transparenti, a bila su i posebno pretrešena lica za koja su organi reda sumnjali da će izazvati nerede. Gužve i preteranih incidenata nije bilo zbog organizovanosti organa reda, policije i žandarmerije.

