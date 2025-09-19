Slušaj vest

Skoro 20.000 ljudi dobilo je naređenje da napusti delove Berlina nakon što su u nemačkoj prestonici otkrivene dve neeksplodirane bombe iz Drugog svetskog rata.

Opasnost na ostrvu Fišerinsel

Policija je u četvrtak uveče zatvorila prometni turistički distrikt Mite, nakon što su ronioci otkrili ogromnu bombu na dnu reke Špre, četiri metra ispod vode, kod ostrva Fišerinsel.

Zvaničnici su stanovnike tog naselja upozorili da su u "smrtnoj opasnosti" i naredili da 7.500 ljudi odmah napusti svoje domove.

Do petka ujutro, policija Berlina potvrdila je da je evakuacija zone od 500 metara završena.

Mere bezbednosti i zatvaranja

- Svi građani su dužni da odmah napuste zabranjenu zonu - upozorila je policija u noćnom saopštenju na mreži "Iks", dodajući da će bezbednosne mere trajati tokom cele noći.

Zbog blokade su zatvorene državne institucije, ambasade i gradska skupština Berlina, a rečni saobraćaj na Šprei je obustavljen.

Takođe, metro i ulice su bili zatvoreni, dok su se u gradskoj skupštini i obližnjoj školi formirali dugi redovi za smeštaj evakuisanih građana.

- Želimo samo da spavamo, ovo je nepodnošljivo - rekao je jedan otac listu "Tagešpigl" dok je čekao u redu sa svojim detetom.

Zaposleni u gradskoj skupštini pokušali su da smire građane obećanjem da će se "vratiti kući u vreme za doručak".

Dalji koraci

Policija je saopštila da će specijalni tim odlučiti da li će i kada će bomba biti deaktivirana, piše Telegraf.

Samo dan ranije, u berlinskom kvartu Špandau pronađena je druga bomba teška 100 kilograma, koja treba da bude deaktivirana danas, zbog čega će još 12.000 ljudi biti evakuisano.

Nasleđe ratne prošlosti

Ova otkrića podsećaju na mračno nasleđe Drugog svetskog rata. Berlin je bombardovan u čak 363 savezničkih vazdušnih napada, a neeksplodirane bombe se i dalje redovno pronalaze.

Samo tokom 2024. godine u saveznoj državi Severna Rajna-Vestfalija deaktivirano je 1.600 bombi.

Ranije ove godine, u Kelnu je evakuisano 20.000 ljudi posle otkrića tri bombe.

Slični slučajevi u Francuskoj

U martu je u Parizu pronađena bomba iz Drugog svetskog rata teška oko 300 kg, što je dovelo do haosa na železničkoj stanici Gare du Nord. To je dovelo do zaustavljanja vozova Jurostar i TGV.

Radnici su eksploziv otkrili "na sredini koloseka" tokom noćnih radova na pruzi. Fotografije su pokazale ogromnu bombu prekrivenu slojevima zemlje i prašine u kojoj je bila sakrivena decenijama.

Otkriće je poremetilo i lokalne metro linije, kao i nacionalne i međunarodne železničke veze. Stanicu svakodnevno koristi oko 700.000 ljudi, pa je na hiljade putovanja bilo otkazano ili odloženo.

"Gvozdena žetva"