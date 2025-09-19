Slušaj vest

Zvaničnici obaveštajnih službi nisu saglasni da li je Rusijanamerno poslala dronove u Poljsku, ali se slažu da Moskva postaje agresivnija, piše CNN.

Nakon što su NATO lovci prošle nedelje presreli više ruskih dronova koji su ušli u vazdušni prostor Alijanse u Poljskoj, američki i zapadni obaveštajci nisu mogli da utvrde da li je upad bio slučajan ili nameran pokušaj Rusije da ispita zapadnu PVO i reakciju NATO-a.

Zvaničnici upozoravaju da, bez obzira na nameru, incident predstavlja zabrinjavajući signal da je Kremlj spremniji da provocira NATO, čak i uz rizik eskalacije sukoba.

Teškoće u interpretaciji

- To ne znači da nije opasno. Nešto se definitivno promenilo u načinu na koji Kremlj razmišlja o toleranciji rizika kod ciljanih akcija - rekao je jedan visoki zapadni obaveštajac.

Međutim, teško je bilo rastumačiti informacije o samim dronovima, njihov obrazac leta i tehničke karakteristike.

Ukrajina i Poljska tvrde da je upad bio nameran, što podržavaju i neke evropske zemlje. Ipak, razgovori sa više američkih i zapadnih vojnih, obaveštajnih i diplomatskih zvaničnika pokazali su da nema konsenzusa unutar NATO-a.

Jedan viši američki vojni zvaničnik ocenio je šanse da je Rusija namerno ušla u vazdušni prostor NATO-a sa "50-50".

Tehnički faktori

Neki obaveštajci veruju da je obrazac leta dronova ukazivao na to da su dronovi izgubili GPS signal i pokušavali da ga povrate što sugeriše da su jednostavno skrenuli s kursa zbog ukrajinskog ometanja.

Mnogi ruski dronovi koji su ušli u Poljsku bili su nenaoružane kopije, što bi moglo da znači da je Rusija želela da testira poljsku protivvazdušnu odbranu bez žrtava.

Međutim, većina dronova koje je Rusija poslala u Ukrajinu su kopije, dizajnirane da iscrpe ukrajinske odbrambene sisteme, pa to može biti slučajnost.

Takođe, veliki broj dronova koji su skrenuli u Poljsku nije dokaz namere, jer su često programirani u grupama i u napadima ovog obima logično je da 19 ili 20 dronova naiđe na ukrajinsku elektronsku odbranu i reaguje isto.

Lična mišljenja i procene

Neki zvaničnici smatraju da je incident bio nenameran, iako ga ocenjuju kao znak da je Kremlj postao "nepromišljeniji". Drugi američki zvaničnici i članovi Kongresa ipak smatraju da je upad bio nameran.

Ukrajinski zvaničnici potvrdili su da Kijev koristi elektronsko ratovanje i ometanje signala tokom ruskih vazdušnih napada, što može navesti neprijateljske dronove da skrenu sa kursa. Ranije ove nedelje, jedan ruski dron skrenuo je u Rumuniju.

Zabrinutost zbog eskalacije

- Ovo je pitanje ravnoteže. Da li ovo ignorišemo ili smatramo značajnom eskalacijom, jer Rusija sada direktno ispituje protivnički PVO? - rekao je ekspert za rusku vojnu tehnologiju Semjuel Bendet.

Incident ukazuje na povećanu spremnost Kremlja da testira zapadne snage, dok obaveštajci pokušavaju da procene nameru Rusije bez jasnih dokaza.

Ostaci rakete pronađeni u istočnoj Poljskoj

Delovi rakete za koju se veruje da je korišćena za obaranje drona možda su pronađeni u istočnoj regiji Lublinu, rekla je poljska vojna policija, više od nedelju dana nakon što je Poljska, uz podršku NATO aviona, oborila ruske dronove u svom vazdušnom prostoru.

Očekuje se da će lublinska vojna policija obaviti forenzički pregled tih delova, saopštile su vlasti.