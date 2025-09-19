Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp odbio je da odobri vojnu pomoć od 400 miliona dolara Tajvanu, dok paralelno vodi trgovinske pregovore sa Pekingom, javio je američki dnevnik Vašington post.

Ta odluka bi označila značajnu promenu u američkoj politici prema tom ostrvu, ali nije još definitivna, rekao je sinoć jedan zvaničnik Bele kuće za list.

SAD su prestale diplomatski da priznaju Tajvan i umesto njega priznale Kinu 1970. godine, ali su glavni snabdevač oružjem tog ostrva sa demokratskim režimom.

Sa druge strane Peking smatra Tajvan jednom od svojih provincija i ne isključuje upotrebu sile da bi ga preuzeo pod svoju kontrolu.

Tramp danas treba da razgovara sa svojim kineskim kolegom Si Đinpingom, što bi bio njihov drugi telefonski razgovor od Trampovog povratka u Belu kuću u januaru.

Pod predsedništvom Džoa Bajdena, Trampovog prethodnika u Beloj kući, Vašington je odobrio više od dve milijarde dolara vojne pomoći Tajvanu.

Ali Tramp ne podržava slanje oružnja bez novca, što je stav koji je takođe izneo u odnosu na Ukrajinu, ukazuje Vašington post.

Američki i tajvanski vojni zvaničnici sastali su se u avgustu u Enkoridžu na Aljasci, gde su razgovarali o sporazumu o prodaji oružja koji bi mogao da "dostigne više milijardi dolara ukupno", uključujući dronove, rakete i nadzor tajvanskog priobalja, piše dnevnik.

Od povratka Trampa u Belu kuću u januaru, Tajpej je zabrinut zbog u kojoj su meri solidni odnosi sa SAD i Vašington odlučan da brani ostrvo u slučaju napada Kine.

Tokom posete Tajvanu krajem avgusta, predsednik odbora američkog Senata za oružane snage, republikanac Rodžer Viker, izjaivio je da je rešen da SAD i Tajvan ostanu "najbolji prijatelji" i da deo očuanja sloboda leži u jačanju vojne saradnje.

Naspram rastućeg vojnog pritiska Kine poslednjih godina Tajvan jača svoju potrošnju za odbranu i SAD nagovaraju ostrvo da dalje intenzivira te napore, piše Frans pres.

Tajvansko Ministarstvo odbrane planira želi da se usvoji vanredni budžet koji bi mogao da dostigne 28 milijardi evra, što bi bila rekordna suma.