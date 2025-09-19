Slušaj vest

Prema predsedniku Venecuele, Nikolasu Maduru, Vašington želi da promeni vlast u Venecuelikako bi instalirao marionetsku vladu SAD i prisvojio najveće naftne rezerve na svetu, piše TASS.

- Razvijen je imperijalni plan da se promeni vlast u Venecueli kako bi se instalirala marionetska vlada SAD i ukrale naše najveće naftne rezerve na svetu, četvrte po veličini gasne rezerve i prve zlatne rezerve - rekao je Maduro na kanalu Venezolana de Televisión.

Američko vojno prisustvo na Karibima u Portoriku

Maduro tvrdi da su SAD za ove ciljeve koncentrisale ratne brodove i nuklearnu podmornicu na Karibimai iznose lažne optužbe protiv Venecuele.

Naglasio je da su Ujedinjene nacije, Evropska unija, Svetska carinska organizacija i DEA već odbacile optužbe protiv Venecuele u vezi sa trgovinom drogom.On je dodao da ni u SAD "niko ne veruje lažima koje se pričaju o meni i Venecueli".

Maduro je istakao da SAD neće postići cilj i da će Venecuela ostati nezavisna, slobodna i mirna zemlja.

Vojne vežbe Venecuele za odbranu suvereniteta

Maduro je saopštio da Nacionalne Bolivarske oružane snage sprovode trodnevne manevre "Caribbean Sovereignty 200" u teritorijalnim vodama Venecuele.

- Narodi Kariba i Južne Amerike imaju pravo na mir i ništa ne sme da naruši njihov suverenitet - naglasio je Maduro.

Dodao je da Venecuela ima "moćnu državu, snažnu, konsolidovanu, dobro organizovanu vladu, kao i odlučan narod, što garantuje pobedu u bilo kojim okolnostima".

Pretnje iz Sjedinjenih Američkih Država

Predsednik Venecuele je više puta isticao da zemlji preti najozbiljnija opasnost od invazije SAD u poslednjih 100 godina. Prema Rojtersu, 19. avgusta tri američka razarača poslata su na južne Karibe, na obalu Venecuele "radi operacija protiv narko kartela".

SAD su takođe rasporedile nuklearnu podmornicu, raketnu krstaricu, amfibijska plovila i 4.500 vojnika u regionu.

Maduro je podsetio i na nedavne američke akcije.

Dana 15. septembra američki predsednik Donald Tramp rekao je da su tri člana narko kartela, navodno iz Venecuele, eliminisana u međunarodnim vodama.

Tramp je saopštio da je američka vojska ubila 11 članova venecuelanskog narko kartela tokom operacije u međunarodnim vodama tokom septembra.

SAD tvrde da Venecuela ne preduzima dovoljne mere protiv trgovine drogom i optužuju Madura za pripadnost Kartelu de los Soles, što Karakas kategorički odbacuje.

