Slušaj vest

Vojni helikopter "Crni jastreb" (Black Hawk) koji je prevozio četiri pripadnika specijalnih snaga srušio se tokom trening leta u blizini vojne baze, saopštio je portparol Ministarstva rata SAD.

Helikopter "Blek hok" pao je oko 21 čas u blizini Združene baze "Levis Mekord" u saveznoj državi Vašington. U njemu su se nalazila četiri specijalca.

Mesto nesreće i intervencija Izveštaji navode da je helikopter pao na oko 56 kilometara zapadno od baze. Još nije poznato da li ima žrtava.

Šerifova kancelarija okruga Tarston dobila je dojavu o eksploziji u tom području.

- Naši pripadnici su locirali ono za šta se veruje da je mesto nesreće. Dobili smo obaveštenje da je vojska izgubila kontakt sa helikopterom i radimo zajedno sa vojnom bazom da rasporedimo sve resurse potrebne za pružanje pomoći. Naši ljudi su pronašli mesto pada, ali nisu mogli da nastave sa spasilačkim naporima jer je sve u plamenu, a teren postaje previše vruć za kretanje- rekao je portparol policije.

1/4 Vidi galeriju Pao američki vojni helikopter Crni jastreb u državi Vašington nedaleko od vojne baze. U njemu je bilo četvoro pripadnika specijalnih snaga. Njihova sudbina još uvek nije poznata. Foto: Printscreen

Detalji o helikopteru i jedinici Komanda za specijalne operacije američke vojske opisala je nesreću kao "incident".

U helikopteru su bila četiri pripadnika 160. posebne avijacijske jedinice specijalnih operacija (Najt stalkers).

- Četiri vojnika iz 160. posebnog avijacijskog puka (padobranci) bili su u helikopteru MH-60 "Blek hok" kome se dogodila avionska nesreća u ruralnom području blizu Združene baze Levis Mekord. Ovo je i dalje aktivna situacija - stoji u saopštenju komande.

Terenski uslovi na mestu pada opisani su kao teško pristupačni, a požar izazvan padom zahvatio je oko jednog hektara zemljišta.

Raniji incidenti

U martu je u istoj bazi došlo do pada drugog helikoptera tokom treninga. Dva pilota su tada povređena i prebačena u Vojno-medicinski centar Medigen, a njihovo stanje je stabilno.

- Naše misli i molitve su sa porodicama i vojnicima tokom njihovog oporavka - izjavio je tada pukovnik Brajen Freigo.

BONUS VIDEO: