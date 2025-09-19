NOVI DETALJI O PADU VOJNOG HELIKOPTERA U VAŠINGTONU! "Crni jastreb" prevozio specijalne snage, a onda se iznenada srušio nedaleko od vojne baze! (FOTO/VIDEO)
Vojni helikopter "Crni jastreb" (Black Hawk) koji je prevozio četiri pripadnika specijalnih snaga srušio se tokom trening leta u blizini vojne baze, saopštio je portparol Ministarstva rata SAD.
Helikopter "Blek hok" pao je oko 21 čas u blizini Združene baze "Levis Mekord" u saveznoj državi Vašington. U njemu su se nalazila četiri specijalca.
Mesto nesreće i intervencija
Izveštaji navode da je helikopter pao na oko 56 kilometara zapadno od baze. Još nije poznato da li ima žrtava.
Šerifova kancelarija okruga Tarston dobila je dojavu o eksploziji u tom području.
- Naši pripadnici su locirali ono za šta se veruje da je mesto nesreće. Dobili smo obaveštenje da je vojska izgubila kontakt sa helikopterom i radimo zajedno sa vojnom bazom da rasporedimo sve resurse potrebne za pružanje pomoći. Naši ljudi su pronašli mesto pada, ali nisu mogli da nastave sa spasilačkim naporima jer je sve u plamenu, a teren postaje previše vruć za kretanje- rekao je portparol policije.
Detalji o helikopteru i jedinici
Komanda za specijalne operacije američke vojske opisala je nesreću kao "incident".
U helikopteru su bila četiri pripadnika 160. posebne avijacijske jedinice specijalnih operacija (Najt stalkers).
- Četiri vojnika iz 160. posebnog avijacijskog puka (padobranci) bili su u helikopteru MH-60 "Blek hok" kome se dogodila avionska nesreća u ruralnom području blizu Združene baze Levis Mekord. Ovo je i dalje aktivna situacija - stoji u saopštenju komande.
Terenski uslovi na mestu pada opisani su kao teško pristupačni, a požar izazvan padom zahvatio je oko jednog hektara zemljišta.
Raniji incidenti
U martu je u istoj bazi došlo do pada drugog helikoptera tokom treninga. Dva pilota su tada povređena i prebačena u Vojno-medicinski centar Medigen, a njihovo stanje je stabilno.
- Naše misli i molitve su sa porodicama i vojnicima tokom njihovog oporavka - izjavio je tada pukovnik Brajen Freigo.
