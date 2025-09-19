HAOS U ALBANSKOM PARLAMENTU! Posle obraćanja ministarke "Sunce" poletele flaše ka Ediju Rami, evo zašto je baš ona RAZBESNELA OPOZICIJU (VIDEO)
Albanija je 11. septembra izabrala prvog AI ministra, zaduženog za javne nabavke i tendere.
Bot, nazvan Diela, prikazan je kao žena u tradicionalnoj albanskoj odeći i tokom trominutnog obraćanja istakao je da "uverljivo otelotvoruje vrednosti odgovornosti, transparentnosti i nediskriminatorne službe".
Diela je izabrana kao deo strategije vlade za veću transparentnost i tehnološke inovacije.
Edi Rama je rekao da će Diela pomoći vladi da radi brže i efikasnije dok Albanija teži članstvu u Evropskoj uniji.
Međutim, poslanici opozicije su na jučerašnjoj sednici Dielu nazvali "neustavnom", na šta je ona rekla da je povređena time. Potom je usledio haos u skupštinskoj sali.
Kako je preneo Rojters, ugled Albanije narušen je korupcijskim aferama, a analitičari upozoravaju da zemlja ostaje "čvorište kriminalnih grupa koje peru novac od trgovine drogom i oružjem, što otežava pristupanje EU".
U pokušaju da odgovori na kritike, Rama je prošle sedmice imenovao bota generisanog veštačkom inteligencijom po imenu Diela, što znači "Sunce", da upravlja i dodeljuje javne tendere privatnim kompanijama radi suzbijanja korupcije.
Diela je razvijena ranije ove godine u saradnji sa Majkrosoftom i koristi se na platformi javnih usluga e-Albanija, gde pomaže korisnicima da pristupe oko milion digitalnih upita i dokumenata.
- Nisam ovde da zamenim ljude, već da im pomognem. Nemam državljanstvo niti lične interese - rekao je bot.
