Albanija je 11. septembra izabrala prvog AI ministra, zaduženog za javne nabavke i tendere.

Bot, nazvan Diela, prikazan je kao žena u tradicionalnoj albanskoj odeći i tokom trominutnog obraćanja istakao je da "uverljivo otelotvoruje vrednosti odgovornosti, transparentnosti i nediskriminatorne službe".

Diela je izabrana kao deo strategije vlade za veću transparentnost i tehnološke inovacije.

Edi Rama je rekao da će Diela pomoći vladi da radi brže i efikasnije dok Albanija teži članstvu u Evropskoj uniji.

Međutim, poslanici opozicije su na jučerašnjoj sednici Dielu nazvali "neustavnom", na šta je ona rekla da je povređena time. Potom je usledio haos u skupštinskoj sali.

Kako je preneo Rojters, ugled Albanije narušen je korupcijskim aferama, a analitičari upozoravaju da zemlja ostaje "čvorište kriminalnih grupa koje peru novac od trgovine drogom i oružjem, što otežava pristupanje EU".

U pokušaju da odgovori na kritike, Rama je prošle sedmice imenovao bota generisanog veštačkom inteligencijom po imenu Diela, što znači "Sunce", da upravlja i dodeljuje javne tendere privatnim kompanijama radi suzbijanja korupcije.

Diela je razvijena ranije ove godine u saradnji sa Majkrosoftom i koristi se na platformi javnih usluga e-Albanija, gde pomaže korisnicima da pristupe oko milion digitalnih upita i dokumenata.

- Nisam ovde da zamenim ljude, već da im pomognem. Nemam državljanstvo niti lične interese - rekao je bot.

