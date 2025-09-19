Slušaj vest

U Flensburgu, na severu Nemačke, vlasnik radnje okačio je antisemitski znak u svoj izlog, što je izazvalo pokretanje krivične prijave. Znak je brzo uklonjen, ali pitanje antisemitizmau Nemačkoj postaje sve veći problem.

- Jevrejima nije dozvoljen ulaz! Ništa lično, bez antisemitizma, jednostavno vas ne mogu podneti - pisalo je na natpisu.

Vlasnik radnje je izjavio da izražava lični stav o događajima u Pojasu Gaze, pa je negirao optužbe za antisemitizam.

Pravne posledice

Flensburgsko tužilaštvo pokrenulo je istragu zbog podsticanja mržnje, za šta vlasniku preti novčana kazna ili do pet godina zatvora.

Prema nemačkom zakonu, Folksverhecung (podsticanje mržnje ili huškanje masa) kažnjava se zatvorom od tri do pet godina ili novčanom kaznom.

Zakon zabranjuje javne izjave ili ponašanja koja: napadaju ljudsko dostojanstvo određene grupe, vređaju ili ozloglašavaju određene grupe, pozivaju na mržnju ili diskriminaciju.

Postoje i odredbe koje se odnose na javno vređanje verskih zajednica, njihovih običaja i institucija. Pored toga, trgovac može imati građanskopravne posledice, kao što su: zahtev za naknadom štete, gubitak licence (u zavisnosti od vrste biznisa), moguće sankcije lokalnih vlasti.

Ako se radi o diskriminaciji u kontekstu pružanja usluge, može se primeniti antidiskriminacijski zakon, što može dovesti do prekršajnih kazni ili zahteva za nadoknadom štete.

Porast antisemitizma u Nemačkoj

Prema Saveznom udruženju instituta za istraživanje i informisanje o antisemitizmu, u Nemačkoj je 2024. godine dokumentovano 8.627 antisemitskih incidenata, što predstavlja porast od 77% u odnosu na 2023. godinu.

Kancelar Fridrih Merc povezao je porast antisemitizma sa velikim brojem migranata koji su stigli u Nemačku tokom poslednje decenije.

Politički kontekst

Podrška radikalno desnoj stranci Alternativa za Nemačku (AfD) u poslednjim mesecima iznosi oko 25%. Prema istraživanju javnog mnjenja, 68% ispitanika smatra da će političar AfD-a do iduće godine preuzeti vlast u nekoj nemačkoj saveznoj zemlji.

Anketa je sprovedena od strane instituta Insa za list Bild.

Izbori u 2026. godini održaće se u saveznim zemljama: Baden-Virtemberg, Porajnje-Falačka, Saska-Anhalt, Berlin i Meklenburg-Zapadno Pomorje. Ankete iz aprila 2025. pokazale su da je AfD prvi put postala najpopularnija stranka u Nemačkoj.

Iako je na izborima ostvarila istorijski dobar rezultat, vladu su formirali CDU i CSU, blokirajući radikalnu desnicu.

