KIM DŽONG UN ŽELI VEŠTAČKU INTELIGENCIJU U RATU: Sve je povezano sa saradnjom sa Rusijom?!
Severnokorejski lider Kim Džong Un prisustvovao je testiranju borbenih dronova i ohrabrio istraživanja upotrebe veštačke inteligencije u vojne svrhe, javila je državna agencija KCNA.
Stručnjaci procenjuju da je takav razvoj severnokorejskog arsenala nesumnjivo vezan za vojnu saradnju sa Rusijom, obeleženu slanjem severnokorejskih vojnika da se bore uz ruske snage u ratu protiv Ukrajine.
Prema slikama koje je objavila zvanična agencija KCNA, veliki dron uzleće i zatim uništava metu.
Ta proba "jasno je pokazala izvanrednu borbenu efikasnost taktičkih borbenih dronova" Pjongjanga, dodala je agencija.
Te letelice za Kim Džong Una predstavljaju veliki prioritet i najvažniji zadatak u okviru modernizacije severnokorejske vojske.
Severnokorejski lider takođe je pozvao da se brzo razvije nedavno uvedena tehnologija veštačke inteligencije i da se proširi i ojača kapacitet serijske proizvodnje dronova, dodala je KCNA. Državni mediji su prošle godine najavili razvoj borbenih dronova.
