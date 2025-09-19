Slušaj vest

Venecuelaje pokrenula trodnevne vojne vežbe i objavila snimke i fotografije svojih borbenih aviona ruske proizvodnje. Reč je o demonstraciji sile usmerene protiv SAD, a sve to se odvija usred sve većih napetosti zbog američkog slanja ratnih brodova na Karibima.

Vežbe "Suvereni Karibi 200"

Više od 2.500 vojnika mobilisano je na venezuelanskom karipskom ostrvu La Orčila za vežbe pod nazivom "Suvereni Karibi 200", koje uključuju vazdušne, pomorske i kopnene manevre, piše CNN.

U vežbama učestvuje 12 pomorskih brodova različitih klasa, 22 aviona i dvadesetak drugih plovila, izjavio je ministar odbrane Vladimir Padrino za državnu televiziju VTV.

Komentari su propraćeni snimcima amfibijskih plovila, iskrcavanja marinaca na plažu, ratnih brodova koji plove uz obalu i aviona koji nadleću more. Venecuela je takođe prikazala borbene avione ruske proizvodnje opremljene protivbrodskim projektilima.

Odgovor na američko gomilanje snaga

Padrino je opisao vežbe kao odgovor Venezuele na prisustvo američkih ratnih brodova u regionu.

SAD tvrde da brodovi uključujući tri razarača klase Arli Burke, krstaricu Lejk Eri, amfibijski jurišni brod Ivo Džima i nuklearnu podmornicu, učestvuju u misiji suzbijanja trgovine drogom.

Venecuelanski predsednik Nikolas Maduro veruje da je cilj raspoređivanja promena režima. SAD su ranije optužile Madura za umešanost u trgovinu drogom i raspisale nagradu od 50 miliona dolara za informacije koje bi dovele do njegovog hapšenja.

Karakas tvrdi da je rasporedio milione pripadnika milicije širom zemlje, a Maduro je prošlog meseca upozorio da "nijedno carstvo neće dotaknuti sveto tlo Venecuele".

Vežbe su pokrenute dan nakon što je američki predsednik Donald Trampizjavio da su SAD pogodile ukupno tri plovila na Karibima, tvrdeći da su prevozila drogu iz Venecuele.

Ruski avioni u arsenalu Venecuele

Venecuela je objavila snimke borbenih aviona Su-30 ruske proizvodnje, opremljenih protivbrodskim projektilima Kh-31 "Kripton".

Vazduhoplovne snage su objavile videozapis na Instagramu koji prikazuje letelice naoružane projektilima.

Deo snimka već je bio deljen na društvenim mrežama 2024. godine, ali nije jasno kada je ostatak materijala snimljen.

Prema proceni Međunarodnog instituta za strateške studije iz 2024. godine, Venecuela poseduje ukupno 21 borbeni avion Su-30MK2. Nije poznato koliko aviona je operativno zbog ekonomskih problema zemlje, koji su uticali na održavanje vojnog arsenala.