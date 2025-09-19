Slušaj vest

Vozač koji je prevozio humanitarnu pomoć iz Jordana u Gazu otvorio je vatru, ubivši dva Izraelca na prelazu Alenbi na Zapadnu obalu, pre nego što su ga ubile snage bezbednosti, saopštile su vlasti u obe zemlje.

Nijedna grupa nije odmah preuzela odgovornost za „teroristički napad“, kako ga je Izrael opisao. Napad se dogodio na jedinom ulazu koji Palestinci koriste za ulazak u Jordan sa Zapadne obale, područja pod izraelskom okupacijom.

„Vozač optužen za operaciju je Abdul Mutalib al-Kaisi, rođen 1968. godine. On je civil koji je počeo da radi kao vozač za dostavu pomoći u Gazi pre tri meseca“, saopštilo je jordansko Ministarstvo spoljnih poslova.

Izraelske službe za hitne slučajeve saopštile su da su dva Izraelca, čija imena nisu objavljena, podlegla povredama, dok je napadača ubilo pripadnike bezbednosnih snaga.

Jordan je osudio napad i najavio istragu, naglašavajući da bi napad mogao biti pretnja njegovoj humanitarnoj ulozi u Gazi.