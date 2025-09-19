Slušaj vest

Mađarska će po ugledu na američkog predsednika Donalda Trampa označiti pokret Antifa za terorističku organizaciju, rekao je danas mađarski premijer Viktor Orban.

Antifa što je kratko za "antifašistički" je generički termin za krajnje levičarske grupe koje tvrde da su antifašističke.

Radi se o grupama koje se surpotstavljaju fašizmu, fašistima i neonacistima, posebno na demonstracijama, a liči više na ideologiju nego na organizaciju, mada su neki preuzeli militantne taktike, piše AP.

Orban koji je desničarski populista i snažan saveznik Trampa, rekao je u izjavama za državni radio danas da je "zadovoljan" Trampovom objavom da planira da označi Antifu kao "vodeću terorističku organizaciju" u SAD.

"Antifa je zaista teroristička organizacija. I u Mađarskoj je došlo vreme da se klasifikuju organizacije kao Antifa kao terorističke organizacije, sledeći američki model", rekao je Orban.

Kako navodi agenija AP nije jasno šta je podstaklo Orbana da preduzme takav potez, obzirom da antifašitstičke grupe retko imaju političke akcije u Mađarskoj gde Orban i njegova partija drže gotovo potpunu vlast više od 15 godina.

Ipak u današnjim izjavama Orban se osvrnuo na incident iz 2023. godine u kome su antifašistički aktivisti bili uključeni u napade protiv nekoliko učesnika tradicionalnog godišnjeg okupljanja krajnjih desničara u Budimpešti.

Jedna od navodnih napadača, italijanska antifašistička aktivistkinja Ilarija Salis, zadržana je u zatvoru u Mađarskoj više od godinu dana posle napada, što je izazvalo politički spor između Rima i Budimpešte oko njenog tretmana u pritvoru.

Salis je puštena u kućni pritvor u maju 2024. pre nego što je osvojila mesto u Evropskom parlamentu, na osnovu čega je stekla pravni imunitet.

Mađarska i dalje traži da se ona vrati na suđenje, gde su tužioci tražili 11-ogodišnju kaznu.

Orban se danas žalio zbog njenog oslobađanja rekavši da je Antifa "došla u Mađarsku i tukla mirne ljude na ulici, od koji su neki gotovo na smrt prebijeni", a da su zatim te osobe postale članovi Evropskog parlamenta i odatle "drže lekcije Mađarskoj o vladavini prava".