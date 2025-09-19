Slušaj vest

Aerodrom "Pulkovo"u Sankt Peterburgu saopštio je na zvaničnom Telegram kanalu da je njihov sajt hakovan i da je rad portala trenutno ograničen.

- Izvinjavamo se zbog privremenih neprijatnosti. Radimo na obnovi rada sajta - navedeno je u saopštenju.

Trenutno se na sajtu prikazuje poruka da su u toku tehnički radovi. Putnicima se savetuje da se po pitanjima u vezi sa letovima obraćaju direktno aviokompanijama.

Iz pres službe "Pulkova" poručuju da aerodrom radi normalno, a da se registracija letova odvija po uobičajenom režimu.

Tokom 2024. godine "Pulkovo" je opslužio 20,9 miliona putnika, što ga čini drugim najvećim aerodromom u zemlji po broju putnika.

Na domaćim letovima terminal je koristilo 16,7 miliona putnika (u poređenju sa 16,9 miliona u 2023. godini).

Na međunarodnim letovima opsluženo je 4,2 miliona putnika (3,5 miliona prethodne godine).

Glavni avio-prevoznik aerodroma je kompanija "Rusija".

(Kurir.rs/Interfax.ru/Preneo: V.M.)

