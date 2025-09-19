U RUSKIM UDARIMA IMA MRTVIH I RANJENIH! Objavljeni novi detalji o najnovijem napadu na Ukrajinu! (FOTO)
U ruskim napadima poginulo je najmanje pet civila, a ranjeno najmanje sedam ljudi tokom proteklog dana, saopštile su regionalne vlasti 19. septembra.
Rusijaje tokom noći lansirala 86 dronova na Ukrajinu, uključujući 50 tipa "šahed" kamikaza dronova, saopštila je ukrajinska PVO. 71 dron je oboren, a 15 dronova pogodilo je šest lokacija. Ostaci su pronađeni na još dva mesta.
Donjecka oblast - petoro mrtvih u Kostjantinivki
Guverner Vadim Filaškin rekao je da je petoro ljudi poginulo, a jedna osoba ranjena u ruskom vazdušnom udaru na grad Kostjantinivka 18. septembra. Među poginulima su: dve žene (62 i 65 godina), trojica muškaraca (65, 67 i 74 godine).
Svi su se nalazili na ulici u trenutku udara. Oštećena su četiri stambena objekta.
Harkovska oblast
U selu Beli Kolodjaz, kod Vovčanska, ranjen je 37-godišnji muškarac, saopštio je guverner Oleh Sinjehubov.
Hersonska oblast
Guverner Oleksandr Prokudin prijavio je da je jedan civil ranjen, a oštećeno pet kuća tokom novih ruskih udara.
Zaporoška oblast
U okrugu Pologi ranjene su četiri žene, prema guverneru Ivanu Fjodorovu, a Rusija je izvela 376 napada na 14 gradova i sela u regionu.
(Kurir.rs/Kyiv Independent/Preneo: V.M.)