Britanski par, Barbi Rejnolds (76) i njen muž Piter (80), koji su bili zatvorenici u talibanskomzatvoru gotovo osam meseci, oslobođeni su posle posredovanja Katara.

Bračni par je u petak prikazan na kamerama dok su ukrcavani u avion za Dohu radi lekarskih pregleda, nakon čega će biti prebačeni u Veliku Britaniju da se vide sa porodicom.

Oni žive u Avganistanu već 18 godina, a prvi put su zadržani 1. februara od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Talibana. U martu su prebačeni u zatvor sa maksimalnim obezbeđenjem u Kabulu.

Misija "Rebuild" i odluka da ostanu

Barbi i Piter, koji su se venčali u Kabulu još 1970. godine, vodili su organizaciju Rebuild, posvećenu obrazovanju i obukama za civile, uključujući žene i decu.

Posle povratka Talibana na vlast 2021. godine, savetovano im je da napuste zemlju, ali su ostali uz obrazloženje da "ne mogu da odu u času kada je Avganistancima najteže".

Zatvor i teški uslovi

Par je uhapšen početkom godine dok se vraćao u svoju kuću u provinciji Bamijan. Tokom više od sedam meseci pritvora prebacivani su iz jedne ustanove u drugu i prolazili kroz ispitivanja. U zatvoru Pul-e-Čarhi, Piter je opisao uslove kao "najbliže paklu što mogu da zamislim". Rekao je da je bio okovan zajedno sa ubicama i silovateljima, dok je njegova supruga bila u ženskom odeljenju.

Jeli su jednom dnevno, najčešće hleb sa leblebijama i zelenim čajem. UN eksperti su u julu upozorili da njihovo fizičko i psihičko stanje brzo propada i da im preti nepovratna šteta ili smrt.

Posredovanje Katara i međunarodni pritisci

Katar je odigrao ključnu ulogu u oslobađanju para, slično kao i ranije u pregovorima između SAD i Talibana.

Zapadne vlade više puta su izražavale zabrinutost zbog postupaka Talibana od njihovog povratka na vlast 2021. godine.

Zdravstvene tegobe i apel porodice Tokom zatočeništva, njihovo četvoro dece stalno je apelovalo na oslobađanje roditelja, strahujući da bi mogli da umru u pritvoru.

Piter ima srčanih problema i hitno mu je bila potrebna medicinska pomoć.

Barbi pati od anemije i često je gubila svest u zatvoru.

Povratak i poruka zahvalnosti

Na odlasku iz Avganistana, Barbi je poručila:

- Bog je dobar, kao što kažu u Avganistanu. Radujemo se povratku ako bude moguće. Mi smo avganistanski građani - rekla je Barbi na odlasku iz Avganistana. Piter je dodao: "Veoma smo zahvalni."