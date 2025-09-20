Slušaj vest

Talibanska vlada uklonila je iz sistema univerzitetske nastave u Avganistanusve knjige koje su napisale žene, u sklopu nove uredbe kojom se zabranjuje i predavanje o ljudskim pravima i seksualnom uznemiravanju, piše BBC.

Oko 140 knjiga čije su autorke žene, uključujući i naslove poput "Bezbednost u hemijskoj laboratoriji", našlo se među 680 knjiga označenih kao "problematične" zbog "antišerijatskih i antitalibanskih stavova".

Univerzitetima je naloženo i da više ne smeju da predaju 18 predmeta za koje je jedan talibanski zvaničnik rekao da su "u sukobu sa načelima šerijata i politikom sistema".

Nastavak represije nad ženama

Ova uredba je najnovija u nizu ograničenja koja su talibaniuveli otkako su se vratili na vlast pre četiri godine.

Ove nedelje optički internet je zabranjen u najmanje 10 provincija po nalogu talibanskog vrhovnog vođe, u potezu za koji zvaničnici kažu da je namenjen "sprečavanju nemorala".

Iako pravila utiču na mnoge aspekte života, žene i devojke posebno su pogođene. Njima je zabranjeno obrazovanje iznad šestog razreda, a jedan od poslednjih puteva za dalje školovanje prekinut je krajem 2024. godine, kada su tiho ukinuti kursevi za babice.

Sada su na udaru i univerzitetski predmeti vezani za žene, šest od 18 zabranjenih tiče se isključivo žena, uključujući Rod i razvoj, Ulogu žena u komunikaciji i Sociologiju žena.

Talibanska vlada tvrdi da "poštuje prava žena" u skladu sa svojim tumačenjem avganistanske kulture i islamskog zakona.

"Praznina u obrazovanju"

Član odbora za reviziju knjiga potvrdio je zabranu dela koje su napisale žene, rekavši za BBC Afghan da "sve knjige čiji su autori žene nisu dozvoljene za predavanje".

Zakija Adeli, bivša zamenica ministra pravde i jedna od autorki čije su se knjige našle na spisku zabranjenih, izjavila je da nije iznenađena ovim potezom.

- S obzirom na ono što su talibani uradili poslednje četiri godine, bilo je očekivano da će nametnuti promene u nastavnim planovima - rekla je ona.

- Uz mizogini mentalitet i politiku talibana, prirodno je da, kada ženama nije dozvoljeno da studiraju, njihovi stavovi, ideje i pisani radovi takođe budu potisnuti.

Uklanjanje iranskog uticaja

Nove smernice, u koje je BBC Afghan imao uvid, objavljene su krajem avgusta. Ziaur Rahman Arjubi, zamenik direktora za akademska pitanja u talibanskom Ministarstvu visokog obrazovanja, naveo je u pismu univerzitetima da su odluke doneli "verski učenjaci i stručnjaci".

Osim zabrane dela koje su napisale žene, čini se da su mere usmerene i na knjige iranskih autora ili izdavača. Jedan član panela za reviziju rekao je za BBC da je cilj "sprečavanje infiltracije iranskog sadržaja" u avganistanski kurikulum.

Na spisku od 50 stranica poslatom svim univerzitetima u Avganistanu nalazi se 679 naslova, od kojih je 310 napisano od strane iranskih autora ili objavljeno u Iranu.

Zabrinutost u akademskoj zajednici

Profesor sa jedne institucije, koji je želeo da ostane anoniman, izrazio je bojazan da će biti gotovo nemoguće popuniti nastalu prazninu.

- Knjige iranskih autora i prevodilaca služile su kao glavna veza između avganistanskih univerziteta i globalne akademske zajednice. Njihovo uklanjanje stvara ozbiljan jaz u visokom obrazovanju - rekao je on.