Evropska komisija je predložila novi, 19. paket sankcija protiv Rusije, potvrdila je glavna portparolka komisije Paula Pinho.

Očekuje se da će predsednica Evropske komisijeUrsula fon der Lajen i visoka predstavnica EU za spoljnu politiku Kaja Kalas izneti detalje u izjavi za medije kasnije tokom dana.

Fokus na kriptovalute, banke i energiju

Novi paket sankcija ciljaće između ostalog kriptovalute, banke i energetski sektor. EU razmatra i uvođenje sankcija kineskim i indijskim kompanijama koje pomažu ruskoj trgovini naftom, što je ranije izvestio Blumberg.

Pritisak Donalda Trampa

Ovaj potez dolazi usred pojačanog pritiska američkog predsednika Donalda Trampa, koji traži da EU ubrza planove za postepeno ukidanje korišćenja ruske nafte. Tramp je pozvao zemlje EU i NATO da potpuno prekinu sav uvoz energenata iz Rusije.

Tokom posete Velikoj Britaniji, zajedno sa britanskim premijerom Kirom Starmerom, Tramp je rekao da je potrebno "učiniti druge stvari" kako bi se pomoglo Evropljanima da se odupru Rusiji, ali "ne kada ljudi za koje se borim kupuju naftu od Rusije".

On je naglasio da to "nije fer prema SAD i da to ne možemo dopustiti".

Prema izvorima iz EU na koje se poziva Rojters, Evropska komisija će predložiti zabranu uvoza ruskog prirodnog gasa (LNG) do 1. januara 2027, što je godinu dana ranije nego što je planirano, piše Gardijan.

Zemlje koje i dalje uvoze ruski gas

Portparolka EU za energetiku, Ana-Kaisa Itkonen, potvrdila je da osam zemalja članica i dalje uvozi ruski gas putem gasovoda ili LNG terminala. To su: Belgija, Francuska, Grčka, Mađarska, Holandija, Portugal, Slovačka i Španija.

Šef MI6: Putin nema interes za mir

Šef britanske obaveštajne službe MI6, Ričard Mur, izjavio je da ne vidi "dokaze" da ruski predsednik Vladimir Putinima ikakav interes za postizanje mira u Ukrajini putem pregovora.

Govoreći u Istanbulu, Mur je rekao da Putin "nas zavlači" i da je "zagrizao više nego što može da sažvaće". On je istakao da je Putin želeo da nametne svoju imperijalističku volju svim sredstvima, ali da ne može uspeti.