U DESELU NA SEVERU ZEMLJE

U Belgiji je počela izgradnja prvog skladišta nuklearnog otpada, gde će biti trajno odlagan otpad niskog i srednjeg nivoa radioaktivnosti kratkog veka.

U površinsko postrojenje u Deselu, na severu zemlje, slaće se uglavnom otpad od demontaže nuklearnih elektrana, kao i radioaktivni otpad iz bolnica, industrije i istraživačkih institucija.

Projekat je vredan oko 230 miliona evra, a prve jedinice za skladištenje treba da budu spremne do 2030. godine.

Otpad će se prvo pakovati u velike betonske kontejnere koji se zatvaraju malterom, a koja se zatim ređaju u betonske bunkere, prenosi agencija Belga.

Postrojenje je dizajnirano tako da u njemu bude skladišten celokupni postojeći i budući kratkotrajni otpad niskog i srednjeg nivoa radioaktivnosti koji nastaje u Belgiji.

Predviđeno je da se otpad tu odlaže 50 godina, posle čega će objekat biti trajno prekriven prirodnim i veštačkim slojevima kako bi se zaštitio od vode, a nadzor će trajati najmanje 300 godina.

Belgijski premijer Bart de Vever je rekao da nuklearna tehnologija ostaje suštinski deo energetske tranzicije zemlje.

"Ona je bezbedna, pouzdana, niskougljenična i pristupačna – i EU sada to formalno priznaje. Pomaže nam da idemo ka energetskoj nezavisnosti, što je ključno u ovim geopolitički neizvesnim vremenima", rekao je Vever.

Belgija ima četiri nuklearna reaktora, u kojima se proizvodi oko 40 odsto električne energije, a ove godine je odustala od ranijih planova da postepeno izbaci nuklearnu energiju.

U zemlji se još razmatra pitanje odlaganja otpada visokog nivoa radioaktivnosti, kojim se trenutno upravlja na nuklearnim lokacijama.

U toku su ispitivanja principa dubokog geološkog skladišta, na kojem trenutno u Evropi rade Finska, Švedska i Francuska.