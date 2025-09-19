Slušaj vest

Bivši komandant NATO-a, general Filip Bridlav, izjavio je da će vojna baza Mihail Kogalničeanu u Rumunijiigrati ključnu ulogu u suprotstavljanju ruskoj agresiji i obezbeđivanju mira u Ukrajini.

On je u intervjuu za "Kijev post", naglasio da je logistički ključ svake buduće mirovne misije u Ukrajini zapravo u Rumuniji, a ne na prvim linijama fronta.

Baza Mihail Kogalničeanu - logistički stub

Bridlav, penzionisani general američkog ratnog vazduhoplovstva i bivši vrhovni komandant savezničkih snaga NATO-a, rekao je da će rumunske vazduhoplovne baze biti "apsolutno ključne" za svaku međunarodnu mirovnu misiju u Ukrajini.

Filip Bridlav Foto: Printscreen/CNBC

On je zajedno sa Glenom Hauardom, predsednikom američkog tink-tenka Fondacije Saratoga, nedavno napisao tekst "Rumunija drži ključ za mirovnu misiju u Ukrajini".

Centralni stub tog teksta je upravo vazdušna baza Mihail Kogalničeanu, koju Bridlav opisuje kao "Ramštajn Istoka", aludirajući na ogromnu američku bazu u Nemačkoj, centralni NATO čvor za borbene operacije.

- MK baza, već svojom pozicijom u svetu, od ogromnog je značaja za sve što radimo u tom regionu i jedinstveno je pozicionirana da bude ključna za svaku operaciju u Ukrajini - rekao je Bridlav.

Filip Bridlav Foto: EPA/Olivier Hoslet

Strah na istočnom krilu NATO-a

Bridlavovi komentari dolaze u trenutku kada Velika Britanija i Francuska predvode razgovore o formiranju multinacionalnih snaga za pomoć u obnovi ukrajinske vojske i pružanju logističke podrške nakon potencijalnog mirovnog sporazuma.

Međutim, Rumunija je jasno poručila da neće slati sopstvene trupe u Ukrajinu. Prema Bridlavu, razlog leži u duboko ukorenjenim geopolitičkim strahovima.

- Rumunija, poput Poljske i drugih nacija, vrlo je svesna i zabrinuta zbog ruske invazije. Zbog toga okleva da šalje snage van svoje teritorije jer se plaši da će im biti potrebne za odbranu sopstvene zemlje - objasnio je.

Bridlav je dodao da će učešće istočnog krila NATO-a zavisiti od toga koliko podrške te zemlje vide iza sebe u ostatku alijanse.

1/7 Vidi galeriju Lideri zemalja članica NATO na samitu u Hagu Foto: Kurir

"Putin eskalira, ne NATO"

Na pitanje o riziku od eskalacije sukoba sa Rusijom, Bridlav je bio jasan.

- Ko eskalira ovaj sukob? Gospodin Putin eskalira. On želi da se mi plašimo eskalacije. To se zove refleksivna kontrola. Ne mislim da treba da ograničimo svoje postupke iz straha od eskalacije, jer Putin već eskalira. Suština je da treba da preduzmemo akcije za koje verujemo da su važne za mir - naglasio je Bridlav.

1/12 Vidi galeriju Rat u Ukrajini Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

Ključna dilema

Bridlavovo viđenje naglašava centralnu dilemu: da bi mirovna misija u Ukrajini uspela, mora se osloniti na Rumuniju, zemlju koja je logistički od presudnog značaja, ali i istovremeno oprezna kada je reč o direktnom vojnom angažovanju.