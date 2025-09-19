Slušaj vest

Bivši premijer Nepala K.P. Šarma Oli je danas izjavio da njegova Vlada nije naredila policiji da puca na mlade demonstrante tokom nedavnih nereda u glavnom gradu te zemlje i pozvao na istragu nasilja u kojem je poginulo najmanje 73 ljudi.

Oli koji je podneo ostavku 9. septembra posle eskalacije sukoba na protestima, rekao je da su do krvoprolića doveli "ubačeni elementi".

Nepalski tinejdžeri i mladi pozvali su na demonstracije povodom ukidanja određenih društvenih mreža, a ogorčeni korupcijom i nezaposlenošću. Policija je 8. septembra pucala na demonstrante i ubila najmanje 19 ljudi.

Velike grupe mladih su izašle na ulice Katmandua i sledećeg dana, a tada su zapalile zgradu Parlamenta i oštetile druge javne zgrade, kao i rezidencije političkih lidera.

Oli je na Fejsbuku napisao da su ljudi koji su se infiltrirali u proteste podsticali na nasilje, kao i da su oni "uzrok tragičnog gubitka mladih života".

"Vlada nije naredila da se demonstranti ciljaju i puca na njih", dodao je on u objavi danas, obeležavajući Dan Ustava Nepala.

On je dodao da je potrebno sprovesti istragu o incidentima koji uključuju automatsko oružje koje policija, prema njegovim rečima, nije posedovala, i ocenio da će "vreme pokazati" da se radi o zaveri.

Oli je na čelu Vlade Nepala bio od 2015. godine, a posle podnošenja ostavke se nije pojavljivao u javnosti, dok je jedan član njegove stranke, Komunističke partije Nepala, rekao da je za to vreme bio pod vojnom zaštitom.

Za privremenu premijerku je izabrana bivša predsednica Vrhovnog suda Sušila Karki, zadužena za normalizaciju stanja u zemlji i ispunjavanje zahteva demonstranata do izbora zakazanih za mart 2026. godine.

"Protesti i ovaj pokret koji predvode mladi odražavaju i težnje nove generacije i nezadovoljstvo korupcijom koja preovladava u zemlji“, rekla je Karki u govoru povodom Dana ustava.