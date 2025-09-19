Slušaj vest

Estonija je danas pozvala otpravnika poslova Rusije pošto su tri ruska borbena aviona MiG-31 ušla u vazdušni prostor baltičke zemlje na 12 minuta, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova.

Upad je izazvao zvaničnu protestnu notu iz Talina.

„Rusija je već četiri puta ove godine narušila vazdušni prostor Estonije, što je samo po sebi neprihvatljivo.

Ali današnji upad, u kojem su tri borbena aviona ušla u naš vazdušni prostor, je bez presedana drzak“, rekao je ministar spoljnih poslova Estonije Margus Cahkna.

Kurir.rs/Kijev idnependent

