Zamenik komandanta obaveštajne službe Hamasovog bataljona Bureidž Mahmud Abu al Kir ubijen je u nedavnom vazdušnom udaru na severu Pojasa Gaze, saopštila je danas izraelska vojska (IDF).

Prema navodima IDF, Al Kir je učestvovao u napadima na Izrael i trupe koje deluju u Gazi, preneo je Tajms of Izrael.

On je bio meta napada dronom izraelskog vazduhoplovstva koji je izveo rezervni puk 99. Divizije izraelske vojske.

Kako je navela IDF, preduzete su mere da se prilikom tog napada umanje posledice po civile. Istovremeno, izraelska vojska je saopštila da su 162. i 98.

Divizija proširile operacije u gradu Gaza, kao i da je u proteklom danu ubijeno više od 10 operativaca Hamasa i izvedeni napadi na terorističku infrastrukturu.

Kurir.rs/Tajms of Izrael

