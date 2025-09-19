Slušaj vest

Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas nije usvojio Nacrt rezolucije za trajno ukidanje sankcija Iranu, ali Teheran i ključne evropske sile i dalje imaju osam dana da pokušaju da se dogovore o odlaganju, javlja Rojters.

SB UN, koji broji 15 članova, bio je u obavezi da danas glasa o nacrtu rezolucije nakon što su Britanija, Francuska i Nemačka 28. avgusta pokrenule 30-dnevni postupak za ponovno nametanje sankcija UN, optužujući Teheran da nije poštovao sporazum iz 2015. sa svetskim silama, čiji je cilj bio da ga spreči u razvoju nuklearnog oružja.

Rusija, Kina, Pakistan i Alžir glasali su za Nacrt rezolucije, devet članica je bilo protiv, a dve su bile uzdržane.

Britanija, Francuska i Nemačka, koji čine grupu E3, pokrenule su 30-dnevni proces za ponovno uvođenje sankcija UN Iranu postavljajući uslove koje Teheran treba da ispuni tokom septembra kako bi ih ubedili da odlože mehanizam vraćanja sankcija.

Ponuda E3 je da se ponovno uvođenje sankcija odloži do šest meseci kako bi se omogućili ozbiljni pregovori ukoliko Iran ponovo omogući pristup nuklearnim inspektorima Ujedinjenih nacija kako bi procenili zalihe obogaćenog uranijuma, a Teheran bi takođe ,trebalo da započne razgovore sa SAD.

