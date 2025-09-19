TRAMP RAZGOVARAO SA KINESKIM PREDSEDNIKOM: Postigli smo napredak po mnogim veoma važnim pitanjima
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je "upravo završio veoma produktivan razgovor" sa kineskim predsednikom Si Đinpingom.
"Postigli smo napredak po mnogim veoma važnim pitanjima, uključujući trgovinu, fentanil, potrebu da se okonča rat između Rusije i Ukrajine i odobravanje sporazuma o TikTok-u.
Takođe sam se složio sa predsednikom Sijem da se sastanemo na samitu APEC-a u Južnoj Koreji, da ću otići u Kinu početkom sledeće godine i da će predsednik Si, takođe, doći u Sjedinjene Države u odgovarajuće vreme", rekao je Tramp u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social.
Tramp je dodao da će sa Sijem "ponovo razgovarati telefonom", kao i da se obojica "raduju susretu" na regionalnom ekonomskom forumu Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC).
Kurir.rs/Agencije