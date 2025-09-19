Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je "upravo završio veoma produktivan razgovor" sa kineskim predsednikom Si Đinpingom.

"Postigli smo napredak po mnogim veoma važnim pitanjima, uključujući trgovinu, fentanil, potrebu da se okonča rat između Rusije i Ukrajine i odobravanje sporazuma o TikTok-u.

Takođe sam se složio sa predsednikom Sijem da se sastanemo na samitu APEC-a u Južnoj Koreji, da ću otići u Kinu početkom sledeće godine i da će predsednik Si, takođe, doći u Sjedinjene Države u odgovarajuće vreme", rekao je Tramp u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Tramp je dodao da će sa Sijem "ponovo razgovarati telefonom", kao i da se obojica "raduju susretu" na regionalnom ekonomskom forumu Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC).

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaTRAMP: Si mi je obećao da Kina neće napasti Tajvan tokom mog mandata
tramp-i-djiping.jpg
Planeta"DAJ NASILNIKU PRST, ON ĆE HTETI CELU RUKU": Kina žestoko odgovorila Trampu u vezi carina
Donald Tramp i Si Điping
PlanetaOTKRIVEN: Tramp naredio CIA da izvodi tajne operacije protiv Si Đinpinga!
6111.jpg
PlanetaGLAS RAZUMA IZ KINE! SI PISAO TRAMPU: Nadam se da ćemo se naći na pola puta!
untitled1.jpg