NATO PRESREO RUSKE AVIONE! Alijansa reagovala na upad "migova" u Estoniju: "Još jedan primer nepromišljenog ponašanja Rusije"
NATO je odmah reagovao i presreo ruske avione koji su prekršili estonski vazdušni prostor, saopštio je danas portparol alijanse na platformi X.
"Ovo je još jedan primer nepromišljenog ponašanja Rusije i sposobnosti NATO-a da reaguje", rekao je portparol alijanse, prenosi Rojters.
Kako je ranije danas preneo portal Err.ee, tri ruska borbena aviona MIG-31 ušla su u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta.
Kako se navodi, avioni nisu imali planove leta i njihovi transponderi su bili isključeni.
U vreme prekršaja, avioni takođe nisu imali dvosmernu radio komunikaciju sa estonskim službama vazdušnog saobraćaja.
Ministarstvo spoljnih poslova Estonije pozvalo je otpravnika poslova Ruske Federacije u Talinu da izrazi protest i uruči mu notu u vezi sa kršenjem vazdušnog prostora te zemlje.
"Rusija je ove godine već četiri puta narušila estonski vazdušni prostor, što je samo po sebi neprihvatljivo, ali današnje kršenje, tokom kojeg su tri borbena aviona ušla u naš vazdušni prostor, je neviđeno brutalno", rekao je ministar spoljnih poslova Estonije Margus Cakna.
Kako je rekao, sve veće testiranje granica i agresija Rusije moraju biti suočeni sa brzim pojačavanjem političkog i ekonomskog pritiska.
Estonija je, ranije ovog meseca, već pozivala na razgovor ruskog otpravnika poslova u Talinu da bi izrazila protest nakon što je ruski helikopter MI-8 povredio estonski vazdušni prostor u blizini ostrva Vajndlo.
Kaja Kalas: Opasna provokacija
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je danas da kršenje estonskog vazdušnog prostora od strane ruskih vojnih aviona predstavlja izuzetno opasnu provokaciju.
"Ovo je treće takvo kršenje vazdušnog prostora EU u poslednjih nekoliko dana i dodatno povećava tenzije u regionu", napisala je Kalas na platformi X.
Prema njenim rečima, EU izražava punu solidarnost sa Estonijom.
"U stalnom sam kontaktu sa estonskom vladom. Nastavićemo da podržavamo naše države članice u jačanju njihove odbrane korišćenjem evropskih resursa. Putin testira odlučnost Zapada. Ne smemo da pokažemo slabost", istakla je Kalas.
