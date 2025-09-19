Slušaj vest

NATO je odmah reagovao i presreo ruske avione koji su prekršili estonski vazdušni prostor, saopštio je danas portparol alijanse na platformi X.

"Ovo je još jedan primer nepromišljenog ponašanja Rusije i sposobnosti NATO-a da reaguje", rekao je portparol alijanse, prenosi Rojters.

Kako je ranije danas preneo portal Err.ee, tri ruska borbena aviona MIG-31 ušla su u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta.

Kako se navodi, avioni nisu imali planove leta i njihovi transponderi su bili isključeni.

U vreme prekršaja, avioni takođe nisu imali dvosmernu radio komunikaciju sa estonskim službama vazdušnog saobraćaja.

Ministarstvo spoljnih poslova Estonije pozvalo je otpravnika poslova Ruske Federacije u Talinu da izrazi protest i uruči mu notu u vezi sa kršenjem vazdušnog prostora te zemlje.

Foto: Printscreen/Twitter

"Rusija je ove godine već četiri puta narušila estonski vazdušni prostor, što je samo po sebi neprihvatljivo, ali današnje kršenje, tokom kojeg su tri borbena aviona ušla u naš vazdušni prostor, je neviđeno brutalno", rekao je ministar spoljnih poslova Estonije Margus Cakna.

Kako je rekao, sve veće testiranje granica i agresija Rusije moraju biti suočeni sa brzim pojačavanjem političkog i ekonomskog pritiska.

Estonija je, ranije ovog meseca, već pozivala na razgovor ruskog otpravnika poslova u Talinu da bi izrazila protest nakon što je ruski helikopter MI-8 povredio estonski vazdušni prostor u blizini ostrva Vajndlo.

Kaja Kalas: Opasna provokacija

Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je danas da kršenje estonskog vazdušnog prostora od strane ruskih vojnih aviona predstavlja izuzetno opasnu provokaciju.

"Ovo je treće takvo kršenje vazdušnog prostora EU u poslednjih nekoliko dana i dodatno povećava tenzije u regionu", napisala je Kalas na platformi X.

Prema njenim rečima, EU izražava punu solidarnost sa Estonijom.

"U stalnom sam kontaktu sa estonskom vladom. Nastavićemo da podržavamo naše države članice u jačanju njihove odbrane korišćenjem evropskih resursa. Putin testira odlučnost Zapada. Ne smemo da pokažemo slabost", istakla je Kalas.