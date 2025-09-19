Slušaj vest

Tri osobe su poginule, a jedan radnik se još uvek vodi kao nestao u eksploziji koja se dogodila danas u firmi za upravljanje otpadom u blizini južnoitalijanskog grada Napulja.

Na mesto događaja stiglo je nekoliko vatrogasnih vozila. Eksplozija se dogodila u postrojenju u pokrajini Kaserta, severno od Napulja.

Prema prvim informacijama vatrogasaca, nesreća se dogodila tokom radova na održavanju postrojenja za upravljanje otpadom. Dve osobe su lakše povređene.

Vlasti još nisu objavile detalje o tačnim okolnostima nesreće.

Kurir.rs/Index.hr

