Dva italijanska aviona F-35 poletela su danas iz vojne baze Amari u Estoniji pošto su NATO radarski sistemi otkrili prisustvo ruskih aviona, radi naloga za hitno poletanje u stanju pripravnosti, javlja Ansa.

Pošto su italijanski F-35, koji su poleteli u režimu "QRA" (brze reakcije), preleteli pored ruskih aviona, oni su se potom udaljili.

Italijanski kontingent, koji čine F-35 avioni iz 13. eskadrile 32. krila iz Amendole i koji su stalno u stanju brze pripravnosti, raspoređen je u bazi Amari u Harjumau u Estoniji da bi obezbedio nadzor baltičkog vazdušnog prostora u okviru NATO aktivnosti vazdušnog nadzora na istočnom krilu.

NATO je povredu estonskog vazdušnog prostora od strane ruskih aviona ocenio još jednim primerom nepromišljenog ponašanja Rusije i sposobnosti saveznika da odgovore.

Kako je ranije danas preneo portal Err.ee, tri ruska borbena aviona MIG-31 ušla su u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta. Kako se navodi, avioni nisu imali planove leta i njihovi transponderi su bili isključeni.

U vreme prekršaja, avioni takođe nisu imali dvosmernu radio komunikaciju sa estonskim službama vazdušnog saobraćaja. Ministarstvo spoljnih poslova Estonije pozvalo je otpravnika poslova Ruske Federacije u Talinu da izrazi protest i uruči mu notu u vezi sa kršenjem vazdušnog prostora te zemlje.

"Rusija je ove godine već četiri puta narušila estonski vazdušni prostor, što je samo po sebi neprihvatljivo, ali današnje kršenje, tokom kojeg su tri borbena aviona ušla u naš vazdušni prostor, je neviđeno brutalno", rekao je ministar spoljnih poslova Estonije Margus Cakna.

Kako je rekao, sve veće testiranje granica i agresija Rusije moraju biti suočeni sa brzim pojačavanjem političkog i ekonomskog pritiska. Estonija je, ranije ovog meseca već pozivala na razgovor ruskog otpravnika poslova u Talinu da bi izrazila protest nakon što je ruski helikopter MI-8 povredio estonski vazdušni prostor u blizini ostrva Vajndlo.