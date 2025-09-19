RUSI PODIGLI BORBENE AVIONE I IZNAD BALTIČKOG MORA: "Bezbednosna zona je narušena"!
Dva ruska borbena aviona narušila su bezbednosnu zonu platforme za bušenje Petrobaltik u Baltičkom moru, saopštila je danas poljska granična policija.
"Dva ruska borbena aviona letela su na maloj visini iznad platforme Petrobaltik u Baltičkom moru. Bezbednosna zona platforme je narušena", navodi se u objavi na platformi X.
Granična služba je saopštila da su o incidentu obaveštene poljske oružane snage i druge službe.
Estonija je ranije saopštila da su tri ruska vojska aviona u petak ušla u njen vazdušni prostor na 12 minuta u "neviđeno drskom" upadu, dok rastu tenzije na istočnom krilu NATO-a.
Prošle nedelje Poljska je oborila ruske dronove u svom vazdušnom prostoru uz podršku aviona NATO saveznika, što je prvi put da je članica zapadne vojne alijanse poznat otvorila vatru tokom rusko-ukrajinskog rata.
Kurir.rs/Agencije