Izraelska vojska je danas objavila da će napasti grad Gazu „neviđenom silom“, pozivajući stanovništvo da evakuiše područje gde sprovodi svoju veliku ofanzivu koju kritikuje međunarodna zajednica.

Na krilima podrške SAD, Izrael je u utorak objavio početak kopnene i vazdušne vojne kampanje u Gazi na severu enklave, kako bi uništio palestinski islamistički pokret Hamas, čiji je napad u Izraelu 7. oktobra 2023. godine pokrenuo rat u Pojasu Gaze.

„Izraelske snage će nastaviti svoje operacije sa neviđenom silom protiv Hamasa i drugih terorističkih organizacija“, rekao je pukovnik Avičaj Adrei, portparol izraelske vojske, pozivajući stanovnike da evakuišu grad.

„Ne plašim se smrti, plašim se za svoju decu“

Ali stanovnici svedoče da je situacija haotična. „Nemamo gde da idemo“, rekao je za AFP Um Mohamed el-Hatab, Palestinac iz izbegličkog kampa Šati u zapadnom delu grada Gaze.

„Moje sedmoro dece i ja još uvek živimo u šatorima na zapadu grada nakon što je okupacija (Izrael) bombardovala našu kuću“, dodala je.

„Ne plašim se smrti, plašim se za svoju decu“, rekla je 34-godišnja Lejla Azam, koja živi sa svoje troje dece u Tel al-Havi na jugu Gaze. „Nemamo čak ni šator.“

UN su procenili da je broj ljudi koji su živeli u Gazi i okolini krajem avgusta bio oko milion. Izraelska vojska je u petak saopštila da je „480.000“ ljudi pobeglo iz tog područja.