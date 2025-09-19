MASAKR U SUDANU: Džamija napadnuta dronom, poginulo najmanje 78 ljudi!
Više od 70 ljudi je poginulo u napadu drona na džamiju u sudanskom regionu Darfur, rekao je visoki medicinski izvor za BBC.
Za današnji napad u gradu el-Fašer okrivljene su paravojne snage za brzu podršku (RSF), grupa koja nije preuzela odgovornost za događaj.
Vojska i paravojne jedinice RSF-a vode žestok građanski rat više od dve godine.
Borba za kontrolu nad El-Fašerom
Paravojne snage jačaju u borbi za potpunu kontrolu nad Al-Fašerom, poslednjim vojnim uporištem u Darfuru i domu za više od 300.000 civila koji su okruženi borbama.
Stanovnik grada je rekao za Bi-Bi-Si da je dron udario tokom jutarnje molitve, usmrtivši desetine ljudi na licu mesta.
Medicinski izvor je rekao da je 78 ljudi poginulo, a oko 20 povređeno, ali da je proces izvlačenja tela iz ruševina zgrade još uvek u toku.
Kurir.rs/BBC