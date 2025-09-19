Slušaj vest

Operacija „Istočna straža“ koju je pokrenuo NATO započeće na jugoistočnom krilu Alijanse, u Rumuniji i Poljskoj, a onda će se proširiti na baltičke zemlje, Finsku i Norvešku, saopštio je finski predsednik Aleksandar Stub.

Prema njegovim rečima, u početnoj fazi ova mera će služiti za jačanje protivvazdušne odbrane Poljske, a kasnije i celokupne istočne granice Finske i Norveške.

U operaciji će takođe učestvovati Danska, Francuska, Nemačka, Španija, Italija i Švedska.

Predsednik Poljske Karol Navrocki odobrio je prisustvo NATO trupa na teritoriji Poljske, nakon što je Severnoatlanska alijansa pokrenula operaciju „Istočna straža“ usmerenu na jačanje odbrane istočnog krila NATO-a. Odluka je doneta kao odgovor na incident sa dronovima na nebu iznad Poljske u noći 10. septembra.

Poljske vlasti su 13. septembra potvrdile početak ove operacije, a sledećeg dana je Navrocki potpisao rezoluciju kojom se dozvoljava boravak stranih trupa u zemlji u vezi sa operacijom.

Prema mišljenju stručnjaka, operacija NATO-a u ovoj fazi više ima demonstrativni karakter, ali, kako god se gledalo, izaziva napetost na granicama Rusije.

Ranije su ruske vlasti više puta ukazivale na nedostatak dokaza kod poljskih vlasti i drugih predstavnika rukovodstva zemalja NATO-a, koji Rusiju optužuju za napad na Poljsku pomoću dronova.

Ruski eksperti ističu da taj incident Poljska i evropske zemlje koriste kao izgovor za prebacivanje snaga i sredstava na granice Istočne Evrope. Ruski napadi 10. septembra bili usmereni na vojno-industrijske objekte u Ukrajini, a ne na Poljsku i sa maksimalnim dometom dronova od 700 kilometara oni nisu mogli da stignu do poljske teritorije.