U severnom indijskom državi Utar Pradeš, 20 dana stara devojčica pronađena je zakopana živa!

Devojčica se trenutno bori za život u bolnici gde je primljena, saopštavaju lekari.

Pronašao ju je slučajno pastir koji je svoje koze vodio na ispašu. On je prijavio da je iz hrpe zemlje čuo tihe jauke.

Kada se približio, pastir je video malu ruku koja je virila iz zemlje i odmah obavestio meštane obližnjeg sela. Policija je stigla na lice mesta i izvadila devojčicu. Zvaničnici još uvek ne znaju ko bi mogao učiniti ovakvo zlo, iako su slučajevi zlostavljanja i pokušaja ubistva devojčica zbog preferiranja muške dece u ovom regionu česti.

Stanje devojčice i lekarska pomoć

Devojčica je smeštena u jedinicu intenzivne nege novorođenčadi lokalne bolnice. Dr Rajesh Kumar je za BBC izjavio da je beba primljena u bolnicu u ponedeljak, 15. septembra. Zemlja koja ju je prekrivala ušla je u usta i nos, otežavajući disanje.

"Kada je stigla, bila je u kritičnom stanju, pokazivala je znakove hipoksije i nedostatka kiseonika. Takođe je ujeli insekti i neka životinja," rekao je dr Kumar. Dodao je: "Nakon 24 sata primetili smo blago poboljšanje, ali se stanje ponovo pogoršalo i razvila je infekciju. Prognoza je ozbiljna, ali činimo sve što možemo da je spasimo."

Policija navodi da pokušaji da se pronađu roditelji još nisu uspešni.

Slični slučajevi i problem rodne diskriminacije

Ovo nije prvi ovakav slučaj u regionu. Godine 2019. prevremeno rođena beba pronađena je živa, zakopana u glinenoj posudi. Iako se većina neželjenih devojčica abortira u ilegalnim klinikama, slučajevi infanticida nisu retki.

Indija je među zemljama sa najvećom rodnom diskriminacijom; žene i devojčice se često smatraju ekonomskim teretom, posebno u siromašnijim zajednicama.