Slušaj vest

Četiri američka vojnika koja su bila uključena u vazduhoplovni incident u blizini vojne baze u saveznoj državi Vašington u sredu, verovatno su poginula, saopštila je danas Komanda specijalnih operacija američke vojske (USASOC).

Incident se dogodio u sredu, ali je vojska zvanično potvrdila sumnju u smrt vojnika tek danas, prenosi Rojters.

Prema prvim izveštajima, nesreća se možda dogodila u blizini jezera Samit, saopštila je kancelarija šerifa.

"Obavešteni smo da je vojska izgubila kontakt sa helikopterom u tom području i tesno sarađujemo sa JBLM-om kako bismo rasporedili sve resurse potrebne za pomoć", saopštila je kancelarija u objavi na društvenim mrežama.

Uzrok nesreće još uvek nije poznat, a istraga je u toku

Imena poginulih vojnika biće objavljena kada za to bude "prikladan trenutak", navodi se u saopštenju.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaPRONAĐEN MRTAV I ČETVRTI NESTALI AMERIČKI VOJNIK: Svi su stradali u jezeru!
101 EPA Martin Divisek.jpg
PlanetaBLIZU GRANICE SA BELORUSIJOM: Pronađeno vozilo u kome su bili nestali američki vojnici!
profimedia0068559780.jpg
PlanetaAMERIČKI VOJNICI SE UDAVILI!? NOVI DETALJI O POGIBIJI U LITVANIJI: Oklopno vozilo pronađeno POTOPLJENO u jezeru!
101 EPA Martin Divisek.jpg
Planeta"SVET NA IVICI TREĆEG SVETSKOG RATA": Tramp za smrt američkih vojnika u bazi u Jordanu krivi Bajdena koji je DAO IRANU MILIJARDE $
1244392-profimedia0168527641-edit-copy333.jpg