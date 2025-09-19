POGINULA ČETIRI AMERIČKA VOJNIKA: Tragedija u blizini vojne baze u Vašingtonu (VIDEO, FOTO)
Četiri američka vojnika koja su bila uključena u vazduhoplovni incident u blizini vojne baze u saveznoj državi Vašington u sredu, verovatno su poginula, saopštila je danas Komanda specijalnih operacija američke vojske (USASOC).
Incident se dogodio u sredu, ali je vojska zvanično potvrdila sumnju u smrt vojnika tek danas, prenosi Rojters.
Prema prvim izveštajima, nesreća se možda dogodila u blizini jezera Samit, saopštila je kancelarija šerifa.
"Obavešteni smo da je vojska izgubila kontakt sa helikopterom u tom području i tesno sarađujemo sa JBLM-om kako bismo rasporedili sve resurse potrebne za pomoć", saopštila je kancelarija u objavi na društvenim mrežama.
Uzrok nesreće još uvek nije poznat, a istraga je u toku
Imena poginulih vojnika biće objavljena kada za to bude "prikladan trenutak", navodi se u saopštenju.
Kurir.rs/Agencije