Američka vojska danas je objavila da je izvela napad u Siriji u kojem je ubijen visokopostavljeni militant Islamske države.

Iračka služba za borbu protiv terorizma saopštila je ranije danas da je visokorangirani lider Islamske države ubijen u bezbednosnoj operaciji u Siriji, sprovedenoj u koordinaciji sa međunarodnom koalicijom koju predvode SAD.

U saopštenju američke vojske navodi se da je ubijen Omar Abdul Kader, koji je „želeo da napadne SAD“. U saopštenju nije navedeno da li su u napadu poginuli i civili.

Iračka služba je saopštila da je militant, poznat kao Abdul Rahman Al-Halabi, bio šef spoljnih operacija i bezbednosti grupe.

Optužen je da je nadgledao napade u nekoliko zemalja, uključujući bombardovanje iranske ambasade u Libanu, i da je planirao druge operacije u Evropi i SAD koje su osujetile obaveštajne službe, rekli su irački zvaničnici.

Centralna komanda SAD izvela je nekoliko udara na militante Islamske države u Siriji. Američki zvaničnici upozorili su da se grupa nada povratku u zemlju nakon pada sirijskog predsednika Bašara el Asada prošlog decembra.

Kurir.rs/Agencije

