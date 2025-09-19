Angažovane su vatrogasne službe, kamioni sa vodom, a koriste se i vozila iz obližnjih opština za pomoć.
Iintenzivno se radi na gašenju požara.
VELIKI POŽAR U ANTALIJI: Vetar otežava gašenje vatre, ljudi evakuisani iz obližnjih hotela (VIDEO)
U opštini Aksu, regionu Antalije, izbio je požar u šumskom području oko 21 sat.
Požar se brzo širi zbog vetra koji dodatno otežava gašenje.
Dve hotelske jedinice u toj oblasti su evakuisane iz predostrožnosti.
Intervencija je u toku.
Kurir.rs/2eylul
