Slušaj vest

U opštini Aksu, regionu Antalije, izbio je požar u šumskom području oko 21 sat.

Požar se brzo širi zbog vetra koji dodatno otežava gašenje.

Dve hotelske jedinice u toj oblasti su evakuisane iz predostrožnosti.

Angažovane su vatrogasne službe, kamioni sa vodom, a koriste se i vozila iz obližnjih opština za pomoć.

Intervencija je u toku.

Kurir.rs/2eylul

Ne propustitePlanetaVELIKI POŽAR U ANTALIJI: Vetar otežava gašenje vatre, ljudi evakuisani iz obližnjih hotela (VIDEO)
Antalija požar.jpg
PlanetaGORI TURSKA, KUĆE U PLAMENU! Hitno evakuisano više od 50.000 ljudi! Duva snažan vetar, plamen se širi ogromnom brzinom! Hiljade ljudi gasi požare! (FOTO/VIDEO)
pozar.jpg
PlanetaOTKRIVEN UZROK VELIKOG POŽARA U TURSKOJ! Tragedija u hotelu odnela 78 života, a lako je mogla biti sprečena: Evo šta se dogodilo i ko je kriv (FOTO)
collage.jpg