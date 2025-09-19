ZELENSKI ZAPRETIO MOSKVI: Biće novih dubokih udara kao odgovor na ono što Rusija radi
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da ukrajinska strana nastavlja kontraofanzivne akcije na donjeckom pravcu u području Pokrovske i Dobropolja.
Nastavljamo kontraofanzivne akcije u donjeckom pravcu. Pokrovski okrug, okrug Dobropolje, tu je bio jedan od najvažnijih pravaca ofanzive za Ruse, i tamo nisu bili u mogućnosti da pokrenu punu ofanzivu. Naša vojska uništava njihove snage - rekao je Zelenski u večernjem video obraćanju.
On je istakao da ruska vojska trpi značajne gubitke i da je fond za razmenu za Ukrajinu "značajno popunjen".
- Svakog dana dodaju ruske zarobljenike - naveo je Zelenski, prenosi Ukrinform.
On je dodao da Odbrambene snage Ukrajine brane položaje oko Kupjanska.
- Hvala svim timovima. Biće novih dubokih udara kao odgovor na ono što Rusija radi - dodao je.
Zelenski je ranije danas saopštio da su Oružane snage Ukrajine sprečile rusku ofanzivnu operaciju u oblastima Pokrovska i Dobropolja.
Kurir.rs/Agencije