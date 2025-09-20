POLJACI DIGLI LOVCE! GORE GRADOVI, IMA MRTVIH I RANJENIH! Rusija izvela masovan napad raketama i dronovima na Ukrajinu! (FOTO/VIDEO)
Rusijaje tokom noći 20. septembra pokrenula masovni napad raketama i dronovima na ukrajinske gradove, usled čega je poginula najmanje jedna osoba, a povređeno je 13, saopštili su zvaničnici.
Eksplozije u više gradova
Eksplozije su se čule u Pavlogradui Mikolajevu (Nikolajev) oko 4:40 časova po lokalnom vremenu, tokom prve serije raketnih udara. Dodatne eksplozije odjeknule su u Dnjepru nešto posle 6 časova.
Posledice napada u Dnjepropetrovskoj oblasti
Guverner Serhij Lisak je potvrdio da je jedna osoba poginula, a 13 je povređeno u napadu na region. U Dnjeprusu oštećene stambene zgrade, kuće i garaže, dok su u Pavlogradu i Nikopolju prijavljeni požari.
Napadi u Kijevskoj oblasti
Regionalna vojna administracija prijavila je udare u Buči, Borispolju i Obuhivu. Oštećena je jedna kuća, deset garaža i pet parkiranih automobila.
Mikolajev (Nikolajev) - načinjena šteta, ali bez žrtava
Gradonačelnik Oleksandr Senkevič izjavio je da je šteta pričinjena u stambenom delu grada, ali da nije bilo poginulih niti povređenih.
Uzbune širom Ukrajine
Sirene za vazdušnu opasnost oglasile su se u svim regionima zemlje oko 5:45 sati ujutru i trajale su do 7 sati. Ukrajinsko Ratno vazduhoplovstvo je saopštilo da je tokom napada nad teritorijom Ukrajine leteo veliki broj dronova, kao i krstarećih i balističkih raketa.
Odbijeni projektili iznad Lavova
Guverner Lavovske oblasti Maksim Kozicki izjavio je da su dve krstareće rakete oborene iznad regiona, bez žrtava i materijalne štete.
Reakcija Poljske i NATO-a
Tokom napada, poljsko ratno vazduhoplovstvo podiglo je NATO lovce radi zaštite svog vazdušnog prostora.
Ovaj događaj usledio je nešto više od nedelju dana nakon što suruski dronovi povredili poljski vazdušni prostor, zbog čega je Poljskaprvi put tokom rata oborila više ruskih dronova na teritoriji NATO-a.
Upad u NATO vazdušni prostor iznad Estonije
Rusija je ponovo upala u NATO vazdušni prostor 19. septembra iznad Finskog zaliva i estonskih teritorijalnih voda.
Estonski premijer Kristen Mihal najavio je da će Talinzatražiti konsultacije prema članu 4 NATO-a, koji omogućava državama članicama da razgovaraju sa saveznicima u slučaju ugrožene bezbednosti.
