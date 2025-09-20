NAJGORE JE BILO U DNJEPROPETROVSKU

NAJGORE JE BILO U DNJEPROPETROVSKU

Rusijaje tokom noći 20. septembra pokrenula masovni napad raketama i dronovima na ukrajinske gradove, usled čega je poginula najmanje jedna osoba, a povređeno je 13, saopštili su zvaničnici.

Eksplozije u više gradova

Eksplozije su se čule u Pavlogradui Mikolajevu (Nikolajev) oko 4:40 časova po lokalnom vremenu, tokom prve serije raketnih udara. Dodatne eksplozije odjeknule su u Dnjepru nešto posle 6 časova.

Posledice napada u Dnjepropetrovskoj oblasti

Guverner Serhij Lisak je potvrdio da je jedna osoba poginula, a 13 je povređeno u napadu na region. U Dnjeprusu oštećene stambene zgrade, kuće i garaže, dok su u Pavlogradu i Nikopolju prijavljeni požari.

Napadi u Kijevskoj oblasti

Regionalna vojna administracija prijavila je udare u Buči, Borispolju i Obuhivu. Oštećena je jedna kuća, deset garaža i pet parkiranih automobila.

Mikolajev (Nikolajev) - načinjena šteta, ali bez žrtava

Gradonačelnik Oleksandr Senkevič izjavio je da je šteta pričinjena u stambenom delu grada, ali da nije bilo poginulih niti povređenih.

Uzbune širom Ukrajine

Sirene za vazdušnu opasnost oglasile su se u svim regionima zemlje oko 5:45 sati ujutru i trajale su do 7 sati. Ukrajinsko Ratno vazduhoplovstvo je saopštilo da je tokom napada nad teritorijom Ukrajine leteo veliki broj dronova, kao i krstarećih i balističkih raketa.

Odbijeni projektili iznad Lavova

Guverner Lavovske oblasti Maksim Kozicki izjavio je da su dve krstareće rakete oborene iznad regiona, bez žrtava i materijalne štete.

Reakcija Poljske i NATO-a Tokom napada, poljsko ratno vazduhoplovstvo podiglo je NATO lovce radi zaštite svog vazdušnog prostora. Ovaj događaj usledio je nešto više od nedelju dana nakon što su ruski dronovi povredili poljski vazdušni prostor , zbog čega je Poljska prvi put tokom rata oborila više ruskih dronova na teritoriji NATO-a.

Upad u NATO vazdušni prostor iznad Estonije

Rusija je ponovo upala u NATO vazdušni prostor 19. septembra iznad Finskog zaliva i estonskih teritorijalnih voda.