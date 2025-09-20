BRUTALNO! EKSPLOZIJE ODJEKUJU, NEBO U PLAMENU! HITNO zatvoren aerodrom, Ukrajinci gađali KLJUČNE ruske strateške objekte, ljudi snimali! (FOTO/VIDEO)
Ukrajinski dronovi su, prema navodima ruskih Telegram kanala i svedočenjima stanovnika, tokom noći 20. septembra pogodili rafinerije nafte u ruskim oblastima Saratov i Samara.
Nastavak kampanje protiv ruske energetske infrastrukture
Vest dolazi u trenutku kada Kijevintenzivira napade na rusku naftnu i gasnu infrastrukturu - ključne izvore prihoda Moskve koji pomažu finansiranju rata u Ukrajini.
Napad na rafineriju u Saratovu
U gradu Saratovu dron je pogodio rafineriju na periferiji, izazvavši snažnu eksploziju i veliki požar. Snimci i fotografije objavljeni na društvenim mrežama prikazuju trenutak udara i vatru vidljivu iz grada.
Guverner Saratovske oblasti Roman Busargin nije direktno pomenuo udar na rafineriju, već je izjavio da je tokom ukrajinskog napada dronom u gradu oštećena stambena zgrada i da je jedna osoba ranjena.
Ovaj napad dolazi svega nekoliko dana nakon što su ukrajinske snage 16. septembra pogodile istu rafineriju, izazvavši eksplozije i požar.
Značaj rafinerije u Saratovu
Rafinerija u Saratovu proizvodi više od 20 vrsta naftnih derivata, uključujući benzin, dizel, lož-ulje i bitumen. Prema podacima ukrajinskog Generalštaba, pogon, koji je 2023. godine preradio 4,8 miliona tona nafte, pomaže u snabdevanju ruske vojske.
Nije bilo odmah jasno da li je u poslednjem napadu pogođena ista rafinerija. Region je i ranije bio na meti, uključujući 10. avgust kada je rafinerija, kojom upravlja Rosnjeft, navodno bila prinuđena da obustavi rad.
Udar u Samarskoj oblasti
Ukrajinski dronovi navodno su pogodili i rafineriju u gradu Novokujbiševsk u Samarskoj oblasti, udaljenom više od 900 kilometara od rusko-ukrajinske granice.
Stanovnici su prijavili veliki požar u blizini grada. Ukrajinski Telegram kanal Exilenova Plus je, prema sopstvenim tvrdnjama, geolocirao snimke na glavni pogon za preradu nafte u toj rafineriji.
Posledice napada u Samari
Nije bilo odmah dostupnih podataka o obimu štete u Novokujbiševsku, ali ruska avijaciona uprava Rosavijacijaje tokom noći saopštila da je privremeno obustavljen rad aerodroma u Samari zbog napada dronovima.
Kriza s gorivom u Rusiji
Napad na rafinerije dešava se u trenutku kada se Rusija suočava sa rastućom nestašicom benzina, koju dodatno pogoršavaju ukrajinski udari na naftnu infrastrukturu.
