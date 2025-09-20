Slušaj vest

Ukrajinski dronovi su, prema navodima ruskih Telegram kanala i svedočenjima stanovnika, tokom noći 20. septembra pogodili rafinerije nafte u ruskim oblastima Saratov i Samara.

Nastavak kampanje protiv ruske energetske infrastrukture

Vest dolazi u trenutku kada Kijevintenzivira napade na rusku naftnu i gasnu infrastrukturu - ključne izvore prihoda Moskve koji pomažu finansiranju rata u Ukrajini.

Napad na rafineriju u Saratovu

U gradu Saratovu dron je pogodio rafineriju na periferiji, izazvavši snažnu eksploziju i veliki požar. Snimci i fotografije objavljeni na društvenim mrežama prikazuju trenutak udara i vatru vidljivu iz grada.

Guverner Saratovske oblasti Roman Busargin nije direktno pomenuo udar na rafineriju, već je izjavio da je tokom ukrajinskog napada dronom u gradu oštećena stambena zgrada i da je jedna osoba ranjena.

Ovaj napad dolazi svega nekoliko dana nakon što su ukrajinske snage 16. septembra pogodile istu rafineriju, izazvavši eksplozije i požar.

Značaj rafinerije u Saratovu

Rafinerija u Saratovu proizvodi više od 20 vrsta naftnih derivata, uključujući benzin, dizel, lož-ulje i bitumen. Prema podacima ukrajinskog Generalštaba, pogon, koji je 2023. godine preradio 4,8 miliona tona nafte, pomaže u snabdevanju ruske vojske.

Nije bilo odmah jasno da li je u poslednjem napadu pogođena ista rafinerija. Region je i ranije bio na meti, uključujući 10. avgust kada je rafinerija, kojom upravlja Rosnjeft, navodno bila prinuđena da obustavi rad.

Udar u Samarskoj oblasti

Ukrajinski dronovi navodno su pogodili i rafineriju u gradu Novokujbiševsk u Samarskoj oblasti, udaljenom više od 900 kilometara od rusko-ukrajinske granice.

Stanovnici su prijavili veliki požar u blizini grada. Ukrajinski Telegram kanal Exilenova Plus je, prema sopstvenim tvrdnjama, geolocirao snimke na glavni pogon za preradu nafte u toj rafineriji.

Posledice napada u Samari

Nije bilo odmah dostupnih podataka o obimu štete u Novokujbiševsku, ali ruska avijaciona uprava Rosavijacijaje tokom noći saopštila da je privremeno obustavljen rad aerodroma u Samari zbog napada dronovima.

