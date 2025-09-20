Još jedan jak zemljotres pogodio je najveće grčko ostrvo - Krit. Potres je bio jačine 4,3 stepeni po Rihteru.
DRAMA NA KRITU
SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO KRIT! Zatreslo se u 7 ujutru, na 41 kilometar od grada Retimno
Slušaj vest
Zemljotres magnitude 4.3 stepeni Rihtera zabeležen je u subotu, 20. septembra u 07:01 časova, na području Krita u Grčkoj.
Prema pisanju EMSC-a, zemljotres je zabeležen 41 kilometar od grada Retimno.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 35.08 i dužine 24.19.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 26 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
(Kurir.rs/Telegraf.rs/Preneo: V.M.)
Reaguj
Komentariši