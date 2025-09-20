Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da su američke snage izvele treći napad na brod za koji tvrdi da je "švercovao nedozvoljene narkotike", pri čemu su poginula najmanje tri muškarca.

Napad na Karibima i reakcija Venecuele

Vest je objavljena u petak uveče, a potom je Venecuelaoptužila SAD da vode "neobjavljeni rat" na Karibima i pozvala Ujedinjene nacije da istraže napade.

Na svojoj platformi Truth Social, Tramp je rekao da se najnoviji "smrtonosni kinetički udar" dogodio po njegovom naređenju u zoni odgovornosti Južne komande SAD, koja obuhvata 31 zemlju u Južnoj i Centralnoj Americi i na Karibima.

Trampove tvrdnje o "narko-teroristima"

- Obaveštajni podaci potvrdili su da je brod švercovao narkotike i prolazio poznatom rutom trgovine drogom na putu da otruje Amerikance - naveo je Tramp.

- U napadu su ubijena tri muškarca narko-terorista na brodu u međunarodnim vodama. Nijedan američki vojnik nije povređen - dodao je on.

Tramp je objavio jednominutni snimak iz vazduha koji prikazuje kako projektil pogađa brod u pokretu, posle čega je viđen u plamenu. Međutim, nije dao dokaze niti rekao odakle je brod isplovio niti gde se tačno napad dogodio.

Venecuela: "Egzekucije bez prava na odbranu"

Napad je usledio dok su SAD raspoređivale ratne brodove u međunarodnim vodama blizu obale Venecuele, uz podršku aviona F-35 stacioniranih u Portoriku, u sklopu tzv. "antinarkotičke operacije".

Venecuela tvrdi da su ljudi ubijeni "bez prava na odbranu". Ministar odbrane Vladimir Padrino Lopez ocenio je da se radi o "neobjavljenom ratu" i naglasio da su "ljudi, bez obzira na to da li su narko-dileri ili ne, pogubljeni na Karipskom moru".

Prethodni udari SAD

SAD su ranije izvele dva slična napada. Dana 2. septembra, Tramp je objavio da je vojska pogodila mali brod za koji je tvrdio da prevozi drogu za bandu Tren de Aragua iz Venecuele. Ubijeno je 11 ljudi.

Narednog ponedeljka, Tramp je saopštio da su američke snage uništile drugi navodni venecuelanski brod u međunarodnim vodama, ubivši tri osobeza koje tvrdi da su radile za "nasilne narko-kartelske grupe".

Venecuela je posle drugog incidenta optužila SAD i za "direktnu provokaciju", nakon što su presrele venecuelanski ribarski brod u njihovoj ekonomskoj zoni.

Pogoršanje odnosa SAD i Venecuele

Ovi napadi dodatno su zaoštrili već narušene odnose između Vašingtona i Karakasa. Trampova administracija vodi kampanju pritiska na predsednika Nikolasa Madura, kojeg opisuje kao "direktnu pretnju američkoj nacionalnoj bezbednosti".

SAD su čak raspisale nagradu od 50 miliona dolara za Madura po optužbama za trgovinu drogom.

Venecuela je u znak odgovora sprovela trodnevne vojne vežbe na ostrvu La Orčila. Maduro je optužio SAD za pokušaj "nasilne promene režima" i pozvao građane da se uključe u miliciju radi "odbrane domovine".

Reakcije u Venecueli i međunarodnoj javnosti

Henrike Kapriles, opozicioni političar i dvostruki predsednički kandidat, izjavio je da neće podržati američku invaziju.

- Rešenje nije vojno, već političko - rekao je on.

Organizacije za ljudska prava i američki zakonodavci izrazili su zabrinutost zbog mogućeg kršenja međunarodnog prava i prava meta koje su "pogubljene bez suđenja".