Slušaj vest

Na periferiji Moskve pronađeno je telo Aleksandra Tjunina (50), generalnog direktora kompanije NPK Himprominženjeringa, podružnice državnog nuklearnog giganta Rosatoma.

Telo je otkriveno pored njegovog automobila, u blizini šume, a pored su se nalazili lovačka puška i rukom napisana poruka.

Oproštajno pismo i tvrdnje o samoubistvu

Prema pisanju "Moskov tajmsa" od 19. septembra, u pismu je stajalo da je Tjunin odlučio da okonča život posle pet godina depresije, koju je opisao kao "sve goru iz godine u godinu".

Ruska državna agencija TASS požurila je da slučaj označi kao samoubistvo, ali Tjuninova smrt dodaje se na rastuću i zabrinjavajuću listu neobjašnjenih smrti među visokim rukovodiocima u energetskom, nuklearnom i industrijskom sektoru od početka rata u Ukrajini.

Karijera i sankcije

Tjunin je bio na čelu Himprominženjeringa od aprila 2016, nadgledajući proizvodnju karbonskih sastava za avio-industriju, energetiku i druge sektore, piše Unajted 24 medija.

Kompanija je kasnije pripojena Umateksu, Rosatomovoj filijali za napredne materijale, koja je dospela pod američke sankcije u februaru 2023. godine.

2025-09-20 09_01_38-Rosatom Executive Tyunin Becomes 20th Top Russian Manager to Die Mysteriously — .png
Aleksandar Tjunin Foto: Printscreen/Telegram

Serija misterioznih smrti među ruskim biznismenima

Tjunin je 20. visoki ruski funkcioner koji je pod misterioznim okolnostima preminuo od februara 2022. godine.

Dana 8. septembra u Kalinjingradskoj oblasti pronađeno je obezglavljeno telo Alekseja Sinicina, rukovodioca u rudarsko-đubrivnoj industriji.

U avgustu, iznenadne smrti Dmitrija Osipova, predsednika kompanije Uralkali, i Mihaila Kenina, osnivača građevinskog giganta Samolet, takođe su izazvale brojna pitanja.

Ekonomija u stagnaciji

U međuvremenu, ruska ekonomija pokazuje znake ozbiljnog zastoja. Generalni direktor jedne ruske banke upozorio je na "tehničku stagnaciju", navodeći da rast BDP-a ide ka nuli, što ukazuje na sve veći pritisak na industriju i domaćinstva.

(Kurir.rs/United24Media/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaBRUTALNO! EKSPLOZIJE ODJEKUJU, NEBO U PLAMENU! HITNO zatvoren aerodrom, Ukrajinci gađali KLJUČNE ruske strateške objekte, ljudi snimali! (FOTO/VIDEO)
collage.jpg
PlanetaPOLJACI DIGLI LOVCE! GORE GRADOVI, IMA MRTVIH I RANJENIH! Rusija izvela masovan napad raketama i dronovima na Ukrajinu! (FOTO/VIDEO)
collage.jpg
PlanetaZELENSKI ZAPRETIO MOSKVI: Biće novih dubokih udara kao odgovor na ono što Rusija radi
x04 EPA Jim Lo Scalzo Pool.jpg
PlanetaRUSI GAĐALI KIJEV BALISTIČKIM RAKETAMA: U više regiona Ukrajine proglašena vazdušna uzbuna
xx05 AP Efrem Lukatsky.jpg