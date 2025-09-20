Slušaj vest

Na periferiji Moskve pronađeno je telo Aleksandra Tjunina (50), generalnog direktora kompanije NPK Himprominženjeringa, podružnice državnog nuklearnog giganta Rosatoma.

Telo je otkriveno pored njegovog automobila, u blizini šume, a pored su se nalazili lovačka puška i rukom napisana poruka.

Oproštajno pismo i tvrdnje o samoubistvu

Prema pisanju "Moskov tajmsa" od 19. septembra, u pismu je stajalo da je Tjunin odlučio da okonča život posle pet godina depresije, koju je opisao kao "sve goru iz godine u godinu".

Ruska državna agencija TASS požurila je da slučaj označi kao samoubistvo, ali Tjuninova smrt dodaje se na rastuću i zabrinjavajuću listu neobjašnjenih smrti među visokim rukovodiocima u energetskom, nuklearnom i industrijskom sektoru od početka rata u Ukrajini.

Karijera i sankcije

Tjunin je bio na čelu Himprominženjeringa od aprila 2016, nadgledajući proizvodnju karbonskih sastava za avio-industriju, energetiku i druge sektore, piše Unajted 24 medija.

Kompanija je kasnije pripojena Umateksu, Rosatomovoj filijali za napredne materijale, koja je dospela pod američke sankcije u februaru 2023. godine.

Aleksandar Tjunin Foto: Printscreen/Telegram

Serija misterioznih smrti među ruskim biznismenima

Tjunin je 20. visoki ruski funkcioner koji je pod misterioznim okolnostima preminuo od februara 2022. godine.

Dana 8. septembra u Kalinjingradskoj oblasti pronađeno je obezglavljeno telo Alekseja Sinicina, rukovodioca u rudarsko-đubrivnoj industriji.

U avgustu, iznenadne smrti Dmitrija Osipova, predsednika kompanije Uralkali, i Mihaila Kenina, osnivača građevinskog giganta Samolet, takođe su izazvale brojna pitanja.

Ekonomija u stagnaciji