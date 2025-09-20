NOVA MISTERIOZNA SMRT U RUSIJI! Visoki zvaničnik pronađen MRTAV! Pored njega bili lovačka puška i rukom pisana poruka! Horor u Moskvi (FOTO)
Na periferiji Moskve pronađeno je telo Aleksandra Tjunina (50), generalnog direktora kompanije NPK Himprominženjeringa, podružnice državnog nuklearnog giganta Rosatoma.
Telo je otkriveno pored njegovog automobila, u blizini šume, a pored su se nalazili lovačka puška i rukom napisana poruka.
Oproštajno pismo i tvrdnje o samoubistvu
Prema pisanju "Moskov tajmsa" od 19. septembra, u pismu je stajalo da je Tjunin odlučio da okonča život posle pet godina depresije, koju je opisao kao "sve goru iz godine u godinu".
Ruska državna agencija TASS požurila je da slučaj označi kao samoubistvo, ali Tjuninova smrt dodaje se na rastuću i zabrinjavajuću listu neobjašnjenih smrti među visokim rukovodiocima u energetskom, nuklearnom i industrijskom sektoru od početka rata u Ukrajini.
Karijera i sankcije
Tjunin je bio na čelu Himprominženjeringa od aprila 2016, nadgledajući proizvodnju karbonskih sastava za avio-industriju, energetiku i druge sektore, piše Unajted 24 medija.
Kompanija je kasnije pripojena Umateksu, Rosatomovoj filijali za napredne materijale, koja je dospela pod američke sankcije u februaru 2023. godine.
Serija misterioznih smrti među ruskim biznismenima
Tjunin je 20. visoki ruski funkcioner koji je pod misterioznim okolnostima preminuo od februara 2022. godine.
Dana 8. septembra u Kalinjingradskoj oblasti pronađeno je obezglavljeno telo Alekseja Sinicina, rukovodioca u rudarsko-đubrivnoj industriji.
U avgustu, iznenadne smrti Dmitrija Osipova, predsednika kompanije Uralkali, i Mihaila Kenina, osnivača građevinskog giganta Samolet, takođe su izazvale brojna pitanja.
Ekonomija u stagnaciji
U međuvremenu, ruska ekonomija pokazuje znake ozbiljnog zastoja. Generalni direktor jedne ruske banke upozorio je na "tehničku stagnaciju", navodeći da rast BDP-a ide ka nuli, što ukazuje na sve veći pritisak na industriju i domaćinstva.
(Kurir.rs/United24Media/Preneo: V.M.)