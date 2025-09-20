Slušaj vest

Trampova administracija je obavestila Kongres da planira prodaju skoro 6 milijardi dolara vrednog oružja Izraelu, kao novu potvrdu podrške američkom savezniku dok se suočava sa sve većom međunarodnom izolacijom zbog rata u Gazi.

Detalji ugovora o naoružanju

Prema rečima američkog zvaničnika i još jedne osobe upoznate s planom, situacija je sledeća. U pitanju je prodaja 30 helikoptera AH-64 "Apač" vrednosti 3,8 milijardi dolara, čime bi se gotovo udvostručile izraelske postojeće zalihe, piše AP.

Zatim, prodaja koja uključuje 3.200 borbenih pešadijskih vozila za izraelsku vojsku u vrednosti od 1,9 milijardi dolara.

Isporuka oružja očekuje se tek za dve do tri godine, a možda i kasnije.

Zašto toliko naoružanja ide za Izrael?

Ova velika prodaja dolazi u trenutku kada su američki pokušaji da posreduju u okončanju skoro dvogodišnjeg rata Izraela i Hamasa zastali, a izraelski napad na vođe Hamasa u Dohi u Kataru izazvao je oštre osude američkih saveznika na Bliskom istoku.

SAD nastavljaju da pružaju podršku Izraelu uprkos rastućem međunarodnom pritisku i pokušajima sve većeg broja demokrata u Senatu da blokiraju prodaju ofanzivnog oružja.

1/9 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp sa pripadnicima Nacionalne garde i policije u Vašingtonu, podelio im hamburgere i picu Foto: Printscreen/Youtube/Fox News

Odnos sa saveznicima i kritike politike SAD prema Izraelu Velika Britanija je prošle godine obustavila izvoz dela oružja Izraelu zbog bojazni da bi moglo biti korišćeno u kršenju međunarodnog humanitarnog prava, a nedavno je zabranila izraelskim zvaničnicima prisustvo najvećem sajmu naoružanja.

Turska je zatvorila svoj vazdušni prostor za izraelske vladine avione i transport oružja.

Italijanska premijerka Đorđa Meloni osudila je izraelske napade na Gazu kao nesrazmerne.

1/5 Vidi galeriju Izraelska vojska Foto: ALAA BADARNEH/EPA

Trampovi međunarodni planovi i Bajdenova politika

Donald Tramp je najavio da će se sledeće nedelje u Vašingtonu sastati sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom kako bi razgovarali o kupovini Boingovih aviona i sporazumu za F-16 borbene avione.

Bajdenova administracija prethodno je pauzirala isporuku bombi od 900 kilograma Izraelu zbog zabrinutosti za civilne žrtve, ali je Tramp ukinuo tu blokadu po stupanju na dužnost u januaru.

1/8 Vidi galeriju Izraelska vojska Foto: ABIR SULTAN/EPA, Ohad Zwigenberg/AP

Već je odobrena vojna pomoć i novi paket za Izrael Trampova administracija je već odobrila oko 12 milijardi dolara vrednu vojnu pomoć Izraelu tokom ove godine. U junu je odobrena i prodaja vredna pola milijarde dolara radi snabdevanja izraelske vojske kompletima za navođenje bombi.

Najnoviji zahtev za paket od 6 milijardi dolara upućen je Kongresu pre otprilike mesec dana, a potvrđen je od strane još dve osobe upoznate s planovima.

1/6 Vidi galeriju Izraelska vojska srušila kulu Al-Muštaha u Gazi. Objavljen je snimak raketnog napada. U sekundi nestaje cela višespratnica. Foto: screenshot X/Suppressed News

Procedura u Kongresu i okvirni sporazum