HAKERSKI NAPADI NA AERODROMIMA ŠIROM EVROPE: Otkazani i odloženi brojni letovi, pojavili se problemi sa sistemima čekiranja i ukrcavanja!
Letovi su odloženi i otkazani na nekoliko evropskih aerodroma nakon hakerskih napada na sisteme čekiranja i ukrcavanja.
Kompanija Collins Aerospace, koja pruža usluge za više avio-kompanija širom sveta, navodno "ima tehnički problem koji može prouzrokovati kašnjenja za putnike u odlasku".
Na udaru su aerodromi Hitrouu Londonu, u Briselu i Berlinu, a putnicima se savetuje da provere status svojih letova sa avio-kompanijama pre nego što stignu na aerodrom.
- Iako dobavljač radi na brzom rešavanju problema, savetujemo putnicima da provere status svog leta sa svojom avio-kompanijom pre putovanja. Molimo vas da dođete najranije tri sata pre dugolinijskog leta ili dva sata pre domaćeg leta. Dodatne kolege su dostupne u zonama za prijavu kako bi pomogle i smanjile poremećaje. Izvinjavamo se zbog eventualnih neprijatnosti - rekao je portparol aerodroma Hitrou.
U međuvremenu, aerodrom u Briseluje saopštio da je zbog sajber napada "trenutno moguće samo ručno čekiranje i ukrcavanje".
- Aktivno se radi na rešavanju problema što je pre moguće - dodaje se u saopštenju.
Sa aerodroma Berlin Brandenburg kažu da "zbog tehničkog problema kod sistemskog provajdera koji posluje širom Evrope, postoje duža vremena čekanja na prijavi".
- Radimo na brzom rešenju - dodali su.
Aerodrom u Frankfurtu nije pogođen napadom, rekao je portparol.
(Kurir.rs/Telegraf.rs/Preneo: V.M.)