Letovi su odloženi i otkazani na nekoliko evropskih aerodroma nakon hakerskih napada na sisteme čekiranja i ukrcavanja.

Kompanija Collins Aerospace, koja pruža usluge za više avio-kompanija širom sveta, navodno "ima tehnički problem koji može prouzrokovati kašnjenja za putnike u odlasku".

Na udaru su aerodromi Hitrouu Londonu, u Briselu i Berlinu, a putnicima se savetuje da provere status svojih letova sa avio-kompanijama pre nego što stignu na aerodrom.

- Iako dobavljač radi na brzom rešavanju problema, savetujemo putnicima da provere status svog leta sa svojom avio-kompanijom pre putovanja. Molimo vas da dođete najranije tri sata pre dugolinijskog leta ili dva sata pre domaćeg leta. Dodatne kolege su dostupne u zonama za prijavu kako bi pomogle i smanjile poremećaje. Izvinjavamo se zbog eventualnih neprijatnosti - rekao je portparol aerodroma Hitrou.

U međuvremenu, aerodrom u Briseluje saopštio da je zbog sajber napada "trenutno moguće samo ručno čekiranje i ukrcavanje".

- Aktivno se radi na rešavanju problema što je pre moguće - dodaje se u saopštenju.

Sa aerodroma Berlin Brandenburg kažu da "zbog tehničkog problema kod sistemskog provajdera koji posluje širom Evrope, postoje duža vremena čekanja na prijavi".

- Radimo na brzom rešenju - dodali su.