Kineski predsednik Si Đinping razgovarao je večeras telefonom sa američkim predsednikom Donaldom Trampom. Imali su otvorenu i detaljnu razmenu mišljenja o aktuelnim kinesko-američkim odnosima i pitanjima od obostranog interesa, i pružili su strateške smernice za stabilan razvoj kinesko-američkih odnosa u sledećoj fazi. Razgovor je bio pragmatičan, pozitivan i konstruktivan.

Si Đinping je istakao da su Kina i Sjedinjene Države bili saveznici koji su se borili rame uz rame tokom Drugog svetskog rata. Nedavno je Kina svečano obeležila 80. godišnjicu pobede u Ratu kineskog narodna protiv japanske agresije i Svetskom antifašističkom ratu, pozivajući porodice preživelih pripadnika Američkih letećih tigrova da gledaju vojnu paradu sa tribina na Tijenanmenu. Kineski narod nikada neće zaboraviti neprocenjivu podršku koju su Sjedinjene Države i drugi antifašistički saveznici pružili kineskom ratu otpora. „Trebalo bi da negujemo mir i gradimo bolju budućnost zasnovanu na obeležavanju mučenika i sećanju na istoriju“, istakao je Si.

Si Đinping je naglasio vitalni značaj odnosa Kine i SAD. Kina i SAD mogu postići obostrani uspeh i zajednički prosperitet, što će koristiti obema zemljama i svetu. Da bi se ostvarila ova vizija, obe strane moraju zajedno raditi na postizanju međusobnog poštovanja, mirne koegzistencije i saradnje od obostrane koristi. Nedavne konsultacije između dva tima pokazale su duh jednakosti, poštovanja i obostrane koristi. Dve strane mogu nastaviti da pravilno rešavaju preostala pitanja u odnosima i teže ishodu koji će koristi obema stranama. SAD bi trebalo da se uzdrže od preduzimanja jednostranih mera ograničavanja trgovine kako bi sprečile potkopavanje dostignuća postignutih kroz više rundi konsultacija. Stav Kine po pitanju Tik-toka je jasan. Kineska vlada poštuje želje kompanija i pozdravlja ih da vode komercijalne pregovore zasnovane na tržišnim pravilima i postižu rešenja koja su u skladu sa kineskim zakonima i propisima i uravnotežuju interese. Kina se nada da će SAD obezbediti otvoreno, fer i nediskriminatorno poslovno okruženje za ulaganje kineskih kompanija u SAD.

Tramp je rekao da je kineska vojna parada povodom 80. godišnjice pobede u Ratu kineskog naroda protiv japanske agresije bila veličanstvena. Odnosi SAD-a i Kine su najvažniji bilateralni odnosi na svetu. Saradnja između dve zemlje može postići mnoge značajne stvari koje doprinose svetskom miru i stabilnosti. Sjedinjene Države se nadaju da će održati dugoročne, zdrave i odlične odnose sa Kinom. ''Sjedinjene Države se nadaju da će unaprediti ekonomsku i trgovinsku saradnju između dve zemlje i podržati konsultacije između dva tima kako bi se pravilno rešilo pitanje Tik-toka. Sjedinjene Države su spremne da sarađuju sa Kinom kako bi se održao svetski mir'', naglasio je Tramp u telefonskom razgovoru.