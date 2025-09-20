Slušaj vest

Estonijaje pozvala ruskog diplomatu na raport kako bi izrazila negodovanje i protest nakon što su u petak tri ruska borbena aviona ušla u njen vazdušni prostor bez dozvole i zadržala se tamo 12 minuta, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova.

Incident se dogodio nešto više od nedelju dana nakon što su NATOavioni oborili ruske dronove iznad Poljske, što je pojačalo strahove da rat u Ukrajinimože da se proširi.

Prethodni incidenti i reakcije Estonije

Ministar spoljnih poslova Margus Tsahkna rekao je da je Rusijaove godine četiri puta povredila estonski vazdušni prostor, ali "da je današnji upad, u kojem su tri borbena aviona ušla u prostor zemlje neviđeno bezobrazni".

Ministar odbrane Estonije Hano Pevkur objavio je na društvenim mrežama da je vlada odlučila "da započne konsultacije među saveznicima" prema članu 4 NATO-a, nakon što su ruski avioni "ponovo povredili naš vazdušni prostor".

NATO i međunarodne reakcije

Glavni politički organ NATO-a, Severnoatlantski savet, treba da se sastane početkom sledeće nedelje kako bi detaljnije razmotrio incident, saopštila je portparolka NATO-a, Alison Hart.

Član 4 NATO-a navodi: "Strane će se konsultovati kad god bilo koja od njih smatra da je ugrožen teritorijalni integritet, politička nezavisnost ili bezbednost bilo koje od strana ugovora."

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da će uskoro biti upoznat sa incidentom i dodao: "Ne volim kada se to dešava. Mogao bi to da bude veliki problem, ali reći ću vam kasnije."

Evropske vlade su uznemirene, a Evropska unija je ocenila upad kao "izuzetno opasnu provokaciju" koja "dodatno eskalira tenzije u regionu", rekla je šefica diplomatije EU Kaja Kalas.

Detalji o upadu u vazdušni prostor

Ruski "migovi" (MiG-31) uleteli su u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vaindloo, malog ostrva u Finskom zalivu u Baltičkom moru. Avioni nisu imali plan leta, transponderi su im bili isključeni i nisu bili u dvosmernoj komunikaciji sa estonskom vazduhoplovnom službom.

Italijanski borbeni avioni F-35, stacionirani u okviru NATO misije za nadzor baltičkog vazdušnog prostora, reagovali su na incident.

Alison Hart je opisala događaj kao "još jedan primer nepromišljenog ruskog ponašanja i sposobnosti NATO-a da odgovori".

Velika pripravnost u NATO-u

NATO avioni stotinama puta godišnje poleću kako bi presreli avione, uglavnom ruske vojne letelice koje lete preblizu vazdušnom prostoru NATO članica, ali retko prelaze granicu.

Desetine NATO aviona su stalno u pripravnosti širom Evrope da reaguju na neplanirane vojne letove ili gubitak komunikacije civilnih aviona sa kontrolom letenja.

General major Tavi Karotam, portparol estonske vojske, rekao je da su ruski avioni leteli paralelno sa estonskom granicom od istoka prema zapadu i da se nisu kretali ka glavnom gradu, Talinu.

Razlog povrede vazdušnog prostora Estonije i politički značaj događaja

Razlog za povredu granice nije poznat, ali je Karotam naveo da je moguće da je cilj bio "preusmeravanje pažnje NATO-a i njegovih članica na odbranu sopstvene teritorije, umesto na jačanje ukrajinske odbrane".

Ministar spoljnih poslova Tsahkna dodao je da "raste opasnost od Rusije i da na njihovo testiranje granica NATO-a mora biti odgovoreno brzim jačanjem političkog i ekonomskog pritiska".