IZRAELSKI MINISTAR PORUČIO VOĐI HUTA DA ĆE GA POSLATI U PAKAO: "Naša zastava će se zavijoriti iznad glavnog grada Jemena"
Posle jučerašnjeg napada Hutadronovima i raketama na Izrael, izraelski ministar odbrane Izrael Kac zapretio je ubistvom vođe ove grupe koju podržava Iran.
- Abdul-Malik al-Huti, tvoje vreme će doći. Bićeš poslat na plenarnu sednicu svoje vlade i svih eliminisanih članova osovine zla koji čekaju u dubinama pakla - napisao je Kac na društvenoj mreži "Iks".
- Slogan "Smrt Izraelu, prokletstvo Jevrejima", ispisan na zastavi Huta, biće zamenjen izraelskom plavo-belom zastavom koja će se vijoriti iznad glavnog grada ujedinjenog Jemena - dodao je Kac.
Izraelski udari na Jemen i napadi Huta na Izrael
U izraelskom napadu na Jemen 28. avgusta ubijen je premijer vlade Huta i najmanje 11 drugih ministara. Dan ranije, dron Huta pogodio je hotel u najjužnijem izraelskom gradu Eilatu. Još dva drona i jedna balistička raketa presretnuti su u istom napadu.
Statistika napada Huta od marta
Od 18. marta, kada je izraelska vojskaobnovila ofanzivu protiv Hamasau Pojasu Gaze, Huti su ispalili 87 balističkih raketa i 40 dronova na Izrael.