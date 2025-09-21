Slušaj vest

Posle jučerašnjeg napada Hutadronovima i raketama na Izrael, izraelski ministar odbrane Izrael Kac zapretio je ubistvom vođe ove grupe koju podržava Iran.

- Abdul-Malik al-Huti, tvoje vreme će doći. Bićeš poslat na plenarnu sednicu svoje vlade i svih eliminisanih članova osovine zla koji čekaju u dubinama pakla - napisao je Kac na društvenoj mreži "Iks".

- Slogan "Smrt Izraelu, prokletstvo Jevrejima", ispisan na zastavi Huta, biće zamenjen izraelskom plavo-belom zastavom koja će se vijoriti iznad glavnog grada ujedinjenog Jemena - dodao je Kac.

1/9 Vidi galeriju Izraelsko bombardovanje grada Gaze. Stanovništvo se evakuiše prema jugu enklave. Foto: MOHAMMED SABER/EPA

Izraelski udari na Jemen i napadi Huta na Izrael

U izraelskom napadu na Jemen 28. avgusta ubijen je premijer vlade Huta i najmanje 11 drugih ministara. Dan ranije, dron Huta pogodio je hotel u najjužnijem izraelskom gradu Eilatu. Još dva drona i jedna balistička raketa presretnuti su u istom napadu.

1/16 Vidi galeriju Napad Huta na Izrael. Jemenski pobunjenici su lansirali hipersonične rakete i dronove na Izrael, a u Tel Avivu su se oglasile sirene za vazdušnu opasnost. Jedna od raketa je oborena kod svetog grada muslimana - Medine u Saudijskoj Arabiji. Foto: screenshot X

Statistika napada Huta od marta