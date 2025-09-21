"ŽELEO DA NAPADNE AMERIKU" Ovo je ubijeni terorista ISIS-a, planirao je niz akcija i po Evropi (FOTO)
Američka vojska je saopštila da je sprovela raciju u Siriji u kojoj je ubijen viši militant Islamske države.
Iračka antiteroristička služba ranije je saopštila da je visokopozicionirani vođa Islamske državeubijen u bezbednosnoj operaciji sprovedenoj u koordinaciji sa međunarodnom koalicijom predvođenom SAD.
Ubijen Omar Abdul Kader
U saopštenju američke vojske navodi se da je ubijen Omar Abdul Kader, koji je "želeo da napadne SAD". Nije precizirano da li je u napadu bilo civilnih žrtava.
Militant, poznat i kao Abdul Rahman al-Halabi, bio je šef za spoljne operacije i bezbednost grupe, navela je iračka služba.
Napadi u inostranstvu i planirane operacije
On je optužen da je nadgledao napade u nekoliko zemalja, uključujući bombardovanje iranske ambasade u Libanu, kao i da je planirao druge operacije u Evropi i SAD koje su sprečene obaveštajnim radom, tvrdi iračka služba.
Američke operacije u Siriji
Američka Centralna komanda (CENTCOM) izvela je više napada na pripadnike Islamske države u Siriji. Američki zvaničnici upozoravaju da grupa želi da se vrati na vlast u zemlju posle pada sirijskog predsednika Bašara al-Asada u decembru prošle godine.