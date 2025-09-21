Slušaj vest

Američka vojska je saopštila da je sprovela raciju u Siriji u kojoj je ubijen viši militant Islamske države.

Iračka antiteroristička služba ranije je saopštila da je visokopozicionirani vođa Islamske državeubijen u bezbednosnoj operaciji sprovedenoj u koordinaciji sa međunarodnom koalicijom predvođenom SAD.

Ubijen Omar Abdul Kader

U saopštenju američke vojske navodi se da je ubijen Omar Abdul Kader, koji je "želeo da napadne SAD". Nije precizirano da li je u napadu bilo civilnih žrtava.

Militant, poznat i kao Abdul Rahman al-Halabi, bio je šef za spoljne operacije i bezbednost grupe, navela je iračka služba.

Napadi u inostranstvu i planirane operacije

On je optužen da je nadgledao napade u nekoliko zemalja, uključujući bombardovanje iranske ambasade u Libanu, kao i da je planirao druge operacije u Evropi i SAD koje su sprečene obaveštajnim radom, tvrdi iračka služba.

Američke operacije u Siriji

Američka Centralna komanda (CENTCOM) izvela je više napada na pripadnike Islamske države u Siriji. Američki zvaničnici upozoravaju da grupa želi da se vrati na vlast u zemlju posle pada sirijskog predsednika Bašara al-Asada u decembru prošle godine.

(Kurir.rs/Index.hr/Preneo: V.M.)

